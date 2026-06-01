Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Gemini, Türkiye Milli Takımımıza sponsor oldu

    Google Gemini, taraftarlara yapay zeka destekli deneyimler sunmak için Türkiye Milli Futbol Takımı ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı. Futbolseverler Gemini ile özel içerikler oluşturabilecek.

    Google Gemini, Türkiye Milli Takımımıza sponsor oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin Dünya Kupası heyecanına Google da ortak oluyor. Google Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları’nın resmi sponsoru olduğunu duyurdu. Bir yıllık anlaşma kapsamında yapay zeka destekli taraftar deneyimi sunulacak.

    Anlaşma kapsamında taraftarlar, Gemini'nin üretken yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak milli takım oyuncularıyla birlikteymiş gibi özel görseller oluşturabilecek. Kullanıcılar ayrıca takımları için özgün marşlar, tezahüratlar ve sloganlar hazırlayabilecek.

    Google'a göre Gemini, yalnızca içerik üretiminde değil, futbol deneyimini zenginleştiren farklı alanlarda da kullanılabilecek. Taraftarlar karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi alabilecek, maç istatistiklerini analiz edebilecek ve takım performansları üzerine yapay zeka destekli sohbetler gerçekleştirebilecek.

    Google’dan yapılan açıklamaya göre Türk futbolseverler;

    • Gemini ile kendilerine özel benzersiz destek görselleri tasarlayabilecek,
    • Yine Gemini’ın yapay zeka yetenekleri sayesinde takımları için özgün marşlar ve sloganlar oluşturarak desteklerini adeta yeşil sahada futbolcuların yanındaymış gibi coşkuyla hissettirebilecek,
    • Karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi edinmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini Gemini ile yorumlayarak keyifli futbol sohbetleri gerçekleştirmek için yine Google Gemini’ın yapay zeka yeteneklerinden yararlanabilecekler.

    Google'ın Dünya Kupası boyunca Gemini ve YouTube tarafında çeşitli içerikler hazırlaması bekleniyor. Şirket, yapay zeka destekli taraftar deneyimlerini turnuva süresince farklı kampanyalarla genişletmeyi hedefliyor. YouTube, Dünya Kupası'nın yayın haklarını satın aldı. Tüm maçların ilk 10 dakikası YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Ayrıca bazı maçların 90 dakikalık tekrarları YouTube'a yüklenecek.

    Türkiye'nin Dünya Kupası maçları ne zaman?

    2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Türkiye, grubunu ilk iki sırada tamamlaması veya en iyi üçüncüler arasına girmesi halinde gruptan çıkacak. Türkiye'nin fikstirü şu şekilde:

    • 14 Haziran 2026 saat 07:00: Türkiye - Avustralya
    • 20 Haziran 2026 saat 06:00: Türkiye - Paraguay
    • 26 Haziran 2026 saat 05:00: Türkiye - ABD

    Dünya Kupası açılış maçı ne zaman?

    2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Turnuvanın ilk karşılaşmasında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tüm zamanların en iyi dizileri navimex multimedya yorum atominex kullananlar yorumlar mazda cx-3 yorum vodafone kolay paket

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum