    Google, Gemini ve AI Mode'a doğrudan alışveriş özelliği ekledi

    Google, Gemini'ye doğrudan alışveriş ve ödeme özelliği eklediğini duyurdu. Şirket ayrıca, “ajan tabanlı ticaret" için geliştirilen açık bir standart olan Universal Commerce Protocol'ü tanıttı.

    Google, Gemini ve AI Mode'a doğrudan alışveriş özelliği ekledi Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini yapay zeka sohbet botuna doğrudan alışveriş ve ödeme özelliği eklediğini duyurdu. Walmart, Shopify, Wayfair ve Target gibi büyük perakendecilerle yapılan iş birlikleri sayesinde kullanıcılar, sohbet ekranından çıkmadan satın alma işlemini tamamlayabilecek. 

    Açık kaynaklı Evrensel Ticaret Protokolü tanıtıldı

    Şirket ayrıca, “ajan tabanlı ticaret" için geliştirilen açık bir standart olan Universal Commerce Protocol (UCP)’ü tanıttı. Shopify ile birlikte geliştirilen bu protokol, ürün aramadan ödeme adımına kadar tüm alışveriş sürecinin tek bir sohbet içinde yürütülmesini sağlıyor. Mastercard, Visa, Best Buy ve The Home Depot’un da aralarında bulunduğu 20’den fazla şirket bu standarda destek veriyor.

    Kullanıcılar açısından en büyük değişim, Google Arama'daki AI Mode ve Gemini uygulaması gibi yapay zeka destekli araçlarda hissedilecek. Eğer yapay zeka, sisteme dahil bir satıcıdan ürün önerirse, kullanıcılar yalnızca bir bağlantı görmekle yetinmeyecek; satın alma işlemi doğrudan yapay zeka arayüzü içinde tamamlanabilecek. 

    Buna ek olarak Google, Business Agents adlı yeni bir özelliği de hayata geçiriyor. Bu sistem, perakendecilerin arama sonuçlarında müşterilerin sorularına sohbet şeklinde, kendi marka dili ve ürün bilgileriyle yanıt vermesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, genel bir yapay zekâ özetinden ziyade, gerçek bir mağaza çalışanıyla konuşuyormuş hissi veren anlık ve daha doğal cevaplar alabiliyor.

    Google, yeni ödeme özelliğinin ilk etapta ABD’de devreye alınacağını, ödemelerin Google Pay üzerinden yapılacağını ve yakında PayPal desteğinin de ekleneceğini açıkladı. 

    Kaynakça https://developers.googleblog.com/under-the-hood-universal-commerce-protocol-ucp/ https://www.androidauthority.com/google-universal-commerce-protocol-announcement-3631662/
