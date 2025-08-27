Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Gemini yapay zekasına devrimsel görsel yetenekler ekledi

    Google, Gemini’a eklediği yeni yapay zekalı görsel düzenleme modeliyle fotoğraf üzerinde daha hassas değişiklikler yapılmasını sağlıyor. Şirket, bu hamleyle ChatGPT’ye rakip olmayı hedefliyor.

    Google, Gemini sohbet botuna daha gelişmiş bir yapay zekalı görsel düzenleme aracı ekledi. Yeni model, kullanıcılara fotoğrafları düzenlerken çok daha ince ayar yapabilme imkanı tanıyor ve rakip platformlardaki popüler görüntü oluşturma araçlarına güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

    Gemini 2.5 Flash Image duyuruldu

    Şirket, “Gemini 2.5 Flash Image” adını verdiği güncellemeyi tüm Gemini uygulaması kullanıcılarına ve geliştiricilere açtı. İlgili model Gemini API, Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden de kullanılabilecek.

    Google, Gemini yapay zekasına devrimsel görsel yetenekler ekledi Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem, kullanıcıların doğal dilde verdiği komutlara göre fotoğrafları düzenliyor. Üstelik yüzler, hayvanlar ve karmaşık görsel detayların bozulmadan korunmasını sağlıyor. Bu, çoğu rakip aracın halen zorlandığı bir konu olarak öne çıkıyor.

    Model, aslında ilk kez anonim olarak “nano-banana” takma adıyla ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların övgüyle bahsettiği bu düzenleme aracının arkasında Google’ın olduğu da anlaşılmıştı.

    Öte yandan görsel üretim araçları alanında teknoloji devlerinin rekabeti kızışıyor. Hatırlanacağı üzere OpenAI, mart ayında GPT-4o’nun yerleşik görüntü üreticisini tanıtmış ve özellikle viral Studio Ghibli tarzı görseller sayesinde ChatGPT kullanımını rekor seviyelere taşımıştı. Meta ise geçen hafta Midjourney ile iş birliğine giderek bu alandaki varlığını güçlendireceğini duyurmuştu. Almanya merkezli Black Forest Labs, FLUX adlı modelleriyle halen kendisini öne çıkarmayı başarıyor.

    Google ise Gemini’nin yeni düzenleme kabiliyetleri sayesinde kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor. Şirketin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, Gemini’nin aylık 450 milyon kullanıcısı bulunuyor. Buna karşın, ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısı 700 milyonun üzerine çıkmış durumda.

    Google, yeni görsel düzenleyicinin özellikle ev ve bahçe projeleri gibi günlük kullanım senaryolarına odaklandığını belirtiyor. Model, farklı kaynakları tek bir görselde birleştirebiliyor. Örneğin bir koltuk fotoğrafı, salon görüntüsü ve renk paletini harmanlayarak tek bir bütün hâlinde sunabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hgs borcu olan araç satılır mı araba dururken klima çalıştırmak zararlı mi bir kızın hikayesine nasıl cevap verilir obp kaç olmalı sahte dekont

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum