Google, Gemini yapay zekasına devrimsel görsel yetenekler ekledi

Google, Gemini sohbet botuna daha gelişmiş bir yapay zekalı görsel düzenleme aracı ekledi. Yeni model, kullanıcılara fotoğrafları düzenlerken çok daha ince ayar yapabilme imkanı tanıyor ve rakip platformlardaki popüler görüntü oluşturma araçlarına güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Gemini 2.5 Flash Image duyuruldu

Şirket, “Gemini 2.5 Flash Image” adını verdiği güncellemeyi tüm Gemini uygulaması kullanıcılarına ve geliştiricilere açtı. İlgili model Gemini API, Google AI Studio ve Vertex AI üzerinden de kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Yeni sistem, kullanıcıların doğal dilde verdiği komutlara göre fotoğrafları düzenliyor. Üstelik yüzler, hayvanlar ve karmaşık görsel detayların bozulmadan korunmasını sağlıyor. Bu, çoğu rakip aracın halen zorlandığı bir konu olarak öne çıkıyor.

Model, aslında ilk kez anonim olarak “nano-banana” takma adıyla ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların övgüyle bahsettiği bu düzenleme aracının arkasında Google’ın olduğu da anlaşılmıştı.

Öte yandan görsel üretim araçları alanında teknoloji devlerinin rekabeti kızışıyor. Hatırlanacağı üzere OpenAI, mart ayında GPT-4o’nun yerleşik görüntü üreticisini tanıtmış ve özellikle viral Studio Ghibli tarzı görseller sayesinde ChatGPT kullanımını rekor seviyelere taşımıştı. Meta ise geçen hafta Midjourney ile iş birliğine giderek bu alandaki varlığını güçlendireceğini duyurmuştu. Almanya merkezli Black Forest Labs, FLUX adlı modelleriyle halen kendisini öne çıkarmayı başarıyor.

Google ise Gemini’nin yeni düzenleme kabiliyetleri sayesinde kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor. Şirketin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, Gemini’nin aylık 450 milyon kullanıcısı bulunuyor. Buna karşın, ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısı 700 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Google, yeni görsel düzenleyicinin özellikle ev ve bahçe projeleri gibi günlük kullanım senaryolarına odaklandığını belirtiyor. Model, farklı kaynakları tek bir görselde birleştirebiliyor. Örneğin bir koltuk fotoğrafı, salon görüntüsü ve renk paletini harmanlayarak tek bir bütün hâlinde sunabiliyor.

