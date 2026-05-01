Google Gemini'ye dosya oluşturma özelliği eklendi

Birçok yaygın format destekleniyor
Kullanıcılar, örneğin “bir bütçe oluştur” gibi bir komut verip ardından dışa artarma seçeneğini kullanarak istedikleri türde dosya oluşturabiliyor. Güncelleme; PDF, TXT, RTF ve CSV gibi yaygın formatların yanı sıra, Google Docs, Google Slides ve Google Sheets ile entegrasyonu da kapsıyor. Ayrıca kullanıcılar Microsoft Word belgeleri, Excel tabloları, Markdown ve LaTeX dosyaları da oluşturabiliyor.
Bilimsel dünyada yaygın olarak kullanılan LaTeX desteği özellikle dikkat çekiyor. OpenAI’nin kısa süre önce LaTeX odaklı Prism adlı uygulamayı tanıtmasının ardından Google’ın bu alana yönelmesi rekabeti artıran bir hamle olarak değerlendiriliyor. Paylaşılan tanıtım görsellerine göre Gemini, LaTeX kullanarak diyagramlar oluşturma yeteneğine de sahip.
Google, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların artık içerikleri kopyalayıp yapıştırmak ve yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan çalışmalarını farklı uygulamalara kolayca aktarabileceğini belirtiyor. Güncelleme, bireysel Workspace hesapları da dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm Gemini kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor.
Öte yandan Google bu alanda ilk değil. Anthropic tarafından geliştirilen Claude, geçtiğimiz eylül ayından bu yana Excel dosyaları dahil olmak üzere çeşitli dosyaları oluşturma ve düzenleme yeteneğine sahip.