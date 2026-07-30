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    Google, Gemini'yi Mac klavyesine taşıdı: "fn" tuşuyla anında erişim

    Google, macOS'taki Gemini uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Mac kullanıcıları artık klavyedeki "fn" tuşuna uzun basarak Gemini'yi açabilecek ve sesli komut verebilecek.

    Google, Gemini'yi Mac klavyesine taşıdı: 'fn' tuşuna taşınıyor Tam Boyutta Gör
    Google, macOS için geliştirdiği yerel Gemini uygulamasına yeni bir kullanım kolaylığı ekledi. Bugünden itibaren Mac kullanıcıları, klavyelerindeki "fn" tuşuna uzun basarak Gemini'yi herhangi bir uygulamadan hızlı şekilde açabilecek. Yeni özellik, hem sesli not alma hem de ekrandaki içerikle etkileşim kurma imkânı sunuyor.

    Ekrandaki içerikleri analiz edebilecek

    Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar, "fn" tuşuna uzun bastıktan sonra konuşarak not aldırabilecek. Gemini, konuşmayı yazıya dökerken "eee", "ııı" gibi dolgu ifadelerini otomatik olarak kaldırarak daha düzenli bir metin oluşturacak. Yeni özelliğin, özellikle toplantı notları, beyin fırtınası ve araştırma sırasında kullanımı kolaylaştırması bekleniyor.

    Kullanıcıların ekran farkındalığı (screen-aware reasoning) özelliğini etkinleştirmesi durumunda Gemini, açık uygulamaları ve ekrandaki içerikleri analiz edebilecek. Örneğin kullanıcılar bir PDF dosyasındaki metni seçip "fn" tuşuna bastıktan sonra Gemini'den bu metni özetlemesini isteyebilecek. Benzer şekilde not uygulamasındaki içeriklerden e-posta taslağı hazırlatmak da mümkün olacak.

    [bkzdh208703]

    Spark yapay zekâ asistanına erişimi bulunan kullanıcılar ise belge oluşturma gibi daha karmaşık işlemleri de sesli komutlarla gerçekleştirebilecek. Bunun yanında Gemini, sesli komutlarla veya ekrandaki örneklerden yararlanarak görsel oluşturma yeteneğini de destekliyor.

    Şimdilik yalnızca İngilizce destekli

    Google, macOS için yerel Gemini uygulamasını Nisan ayında kullanıma sunmuş, Haziran ayında ise Spark yapay zekâ asistanını uygulamaya entegre etmişti. Yeni "fn" tuşu kısayolu bugünden itibaren dünya genelindeki tüm macOS kullanıcılarına sunulmaya başladı. İlk etapta yalnızca İngilizce dil desteğiyle kullanıma açılan özelliğe, Google'ın açıklamasına göre yıl içerisinde yeni diller de eklenecek.

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