Google, Gmail için yeni güvenlik özelliğini devreye aldı

Google, Gmail'in en üst düzey güvenlik özelliğini resmi olarak mobil cihazlara getirdi. Şirket, hem Android hem de iPhone'daki Gmail uygulamasında uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) aktif etti.

Google, bu özelliğin herkesten ziyade üst düzey iş kullanıcıları için özel olarak tasarlandığını söylüyor. Güncelleme, yetkili kullanıcıların güvenli, şifrelenmiş e-postaları doğrudan tanıdık Gmail mobil arayüzünde okuyup yazmalarına olanak tanıyarak üçüncü taraf araçlara veya ayrı web portallarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Gmail uçtan uca şifreleme nasıl çalışıyor?

Bu özellik, Google'ın istemci tarafı şifreleme (CSE) teknolojisiyle destekleniyor. Standart e-posta güvenliğinin aksine CSE, verilerin Google sunucularına ulaşmadan önce kullanıcının cihazında şifrelenmesini sağlıyor. Şifreleme anahtarları Google'ın altyapısının dışında saklandığı için Google'ın kendisi bile mesajların veya eklerinin içeriğini okuyamıyor ya da en azından söylenilen bu.

Peki, Gmail uçtan uca şifrelemeyi kimler kullanabiliyor? Bu güvenlik katmanı, dünya genelinde kullanıma sunulmasına rağmen, kişisel "@gmail.com" hesapları için aktif edilemiyor. Mobil şifrelemeye erişmek için kullanıcının öncelikli olarak Google Workspace Enterprise Plus lisansının olması gerekiyor. Assured Controls veya Assured Controls Plus eklentisi ve Google Yönetici Konsolu üzerinden özelliği etkinleştirmek için yönetici onayı da gerekiyor.

Yönetici, özelliği etkinleştirmişse kullanıcı, yeni bir e-posta gönderirken bir "Kilit" simgesiyle karşılaşıyor. Bu simgeye tıklayıp "Ek şifreleme" seçeneğini seçerek, e-postaların yeni E2EE protokolü ile korunmasını sağlayabiliyor. Şifrelenmiş e-posta başka bir Gmail uygulaması kullanıcısına gönderildiğinde, normal mesaj gibi doğrudan gelen kutusunda görünüyor. Alıcı, farklı bir e-posta hizmeti (Outlook gibi) kullanıyor veya Gmail uygulamasına sahip değilse, mesajı herhangi bir cihazda internet tarayıcıyla güvenli bir şekilde okuyabiliyor.

