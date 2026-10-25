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    Google, Gmail ve Fotoğraflar'daki kişisel verileri reklamlar için kullanabilecek

    Google, gizlilik politikasını güncelleyerek Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar'daki kişisel verilerin reklamları kişiselleştirmek için kullanılmasına izin verdi.

    Google, Gmail verilerini reklamlarda kullanabilecek Tam Boyutta Gör
    Google, 16 Ekim'de gizlilik politikasına eklenen yeni ifadeyle kullanıcıların kişisel verilerini reklam hedeflemesinde kullanma imkânını genişletti. Daha önce Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar'ın içeriklerinin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmasını açıkça yasaklayan politika, artık belirli koşullar altında buna izin veriyor.

    Google, yapay zeka özelliklerine erişim iznini kullanabilecek

    Yeni düzenleme, kullanıcıların Google'ın diğer hizmetlerine kendi verilerine erişim izni vermesi durumunda geçerli oluyor. Google Arama ve Gemini gibi uygulamalar, bağlı hizmetlerdeki bilgileri daha kişiselleştirilmiş yanıtlar ve öneriler sunmak için kullanabiliyor. Güncellenen politika, bu verilerin reklamların kişiselleştirilmesinde de kullanılabilmesinin önünü açıyor.

    Google, reklamverenlerin kullanıcıların kişisel verilerine erişemeyeceğini ve isim ya da e-posta adresi gibi kişiyi tanımlamaya yarayan bilgilerin reklamverenlerle paylaşılmayacağını belirtiyor. Şirket ayrıca ırk, cinsel yönelim, dini inançlar ve sağlık bilgileri gibi hassas kategorilere dayalı reklam gösterimine yönelik kısıtlamaları koruyor.

    Google'ın gizlilik politikasında verilen örneğe göre, dağ bisikletleri için arama yapan bir kullanıcı daha sonra YouTube'da spor ekipmanları reklamları görebiliyor. Bu tür reklamlar, kullanıcının ilgi alanlarına ve Google hizmetlerindeki etkinliklerine göre kişiselleştirilebiliyor.

    Kişiselleştirilmiş reklamlar nasıl kapatılabilir?

    Kullanıcılar, kişisel verilerinin reklam hedeflemesinde kullanılmasını engellemek için bazı seçeneklere sahip. Google, bunun için ilgili uygulamaların Personal Intelligence özelliğiyle bağlantısının kesilebileceğini veya Arama'daki kişiselleştirilmiş önerilerin ayarlardan tamamen devre dışı bırakılabileceğini belirtiyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

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