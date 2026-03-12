Google Haritalar'a büyük güncelleme: 3D navigasyon ve fazlası

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, son haftalarda yapay zeka özelliklerini popüler uygulamalarına hızla entegre etmeye devam ediyor. Daha önce Gmail ve Google Chrome için duyurulan yeniliklerin ardından şimdi de Google Maps, Gemini destekli büyük bir güncelleme aldı. Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği ise sürüş deneyimini kökten değiştiren yeni navigasyon sistemi oldu.

3D Immersive Navigation ile yeni sürüş deneyimi

Google, “Immersive Navigation” adını verdiği yeni modu, Maps’te son on yılın en büyük navigasyon güncellemesi olarak tanımlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık araç çevresini yalnızca 2D harita üzerinden görmek yerine 3 boyutlu olarak görüntüleyebilecek.

Yeni sistemde çevredeki binalar, köprüler ve diğer önemli noktalar daha gerçekçi bir şekilde gösteriliyor. Google’a göre bu sayede sürücüler bulundukları konumu çok daha kolay algılayabilecek ve yönlerini daha rahat belirleyebilecek.

Gemini, navigasyonu daha akıllı hale getiriyor

Yeni deneyimin arkasında ise Gemini modelleri bulunuyor. Yapay zeka, harita üzerinde hangi öğelerin öne çıkarılacağını belirleyerek sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurları azaltıyor. Google’ın Google Street View veritabanı ve hava fotoğraflarından yararlanan sistem, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve dur işaretleri gibi kritik yol unsurlarını otomatik olarak vurgulayabiliyor. Böylece sürücüler özellikle karmaşık kavşaklarda veya otoyol çıkışlarında önemli yönlendirmeleri kaçırmıyor.

Daha doğal sesli yönlendirmeler

Güncelleme yalnızca görsel tarafı değil, sesli navigasyonu da geliştiriyor. Yeni sistemde yönlendirmeler daha doğal bir konuşma tarzında veriliyor. Örneğin otoyolda ilerlerken uygulama artık “Bir sonraki çıkışı kaçırma” gibi katı komutlar yerine "Bu çıkışı geçin ve bir sonrakine girin" gibi ifadeler kullanıyor.

Alternatif rotalar artık daha açıklayıcı

Yeni yapay zeka sistemi alternatif rotaları da daha detaylı analiz ediyor. Uygulama artık farklı bir güzergah önerdiğinde bunun avantaj ve dezavantajlarını da açıklıyor. Örneğin rotanın biraz daha uzun sürebileceği ancak daha az trafikte bekleneceği gibi bilgiler kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca yolculuk başlamadan önce Maps, varış noktasının Street View önizlemesini göstererek park edilebilecek yerleri de önerebiliyor.

“Ask Maps” ile harita içinde yapay zeka sohbeti

Google’ın Gemini döneminin bir diğer önemli yeniliği ise Ask Maps adlı yeni özellik. Uygulama içinde yer alan bu simgeye dokunan kullanıcılar doğal dil kullanarak sorular sorabiliyor. Gemini, haritadaki verileri kullanarak detaylı yanıtlar oluşturuyor. Örneğin kullanıcılar, “Telefonumu şarj edebileceğim ve kahve içebileceğim bir yer bul” veya “Sıranın çok uzun olmadığı kafeler hangileri?” gibi sorular sorabiliyor.

Bu tür bilgiler geçmişte yüzlerce kullanıcı yorumunu incelemeyi gerektirirken, Gemini bunu tek bir sorguyla sunabiliyor. Ayrıca sonuçlar, kullanıcının daha önce aradığı veya kaydettiği yerlere göre kişiselleştiriliyor. Ek olarak, kullanıcılar önerilen mekanlar için doğrudan rezervasyon yapabiliyor veya konumu kaydedebiliyor.

Google, yeni Immersive Navigation deneyimini bugün itibarıyla ABD’de kullanıma sunmaya başladı. Özelliğin önümüzdeki aylarda daha fazla bölgeye ve platforma gelmesi planlanıyor. Özellik, Android, iOS, Apple CarPlay ve Android Auto ve Google yerleşik sistemli araçlarda kullanılabiliyor. Öte yandan Ask Maps özelliği şu anda ABD ve Hindistan’da Android ve iOS cihazlara sunuluyor. Masaüstü desteğinin ise yakında gelmesi bekleniyor.

