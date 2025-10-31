Giriş
    Google Haritalar'a yeni özellik: Daha az pil tüketecek

    Google Haritalar Android uygulamasına ilginç bir güç tasarrufu modu geliyor. Henüz test aşamasında olan bu mod, ekranı neredeyse tamamen siyah-beyaz hale getirecek.

    Google Haritalar'a yeni özellik: Daha az pil tüketecek Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar için Android tarafında sessiz sedasız test edilen yeni bir özellik ortaya çıktı. Uygulamanın Android sürümüne yakında "güç tasarrufu modu" geliyor telefonuların genel pil tasarrufu ayarlarından bağımsız çalışacak. İlginç şekilde, bu modu etkinleştirmek için telefonun güç düğmesine basmak gerekecek.

    Google Haritalar daha az pil tüketecek

    Güç tasarrufu modu, navigasyon sırasında pil tüketimini azaltmanın yanı sıra uzun yolculuklarda kullanıcıya daha verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Özelliğin en ilginç yanı ise, etkinleştirme şekli. Görünüşe göre kullanıcılar güç tasarrufu modunu telefonun güç düğmesine basarak açabilecek. Bu yöntem ilk başta alışılmışın dışında görünse de, Google'ın buradaki hedefi ekranı tamamen kapatmadan haritayı sadeleştirerek pil tüketimini düşürmek.

    Google Haritalar'a yeni özellik: Daha az pil tüketecek Tam Boyutta Gör
    Mod aktif hale geldiğinde arayüz siyah-beyaz bir görünüme bürünüyor. Navigasyon ekranında yalnızca yön oku, tahmini varış süresi (ETA), kalan süre ve mesafe bilgisi yer alıyor. Sokak isimleri, trafik detayları veya görsel ögeler bu modda tamamen devre dışı bırakılıyor. Ancak sesli uyarı, yürüyüş, araç ve motosiklet yönlendirmelerini destekleyeceğini söyleyelim.

    Google, bu özelliği henüz resmi olarak duyurmadı. Şu an için yalnızca beta sürümünde bulunan güç tasarrufu modunun, ilerleyen haftalarda kararlı sürüme dahil edilip edilmeyeceği belli değil. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak arayüzde veya işlevsellikte değişiklikler yapabilir.

