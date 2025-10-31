Google Haritalar'a yeni özellik: Daha az pil tüketecek

Google Haritalar daha az pil tüketecek
Güç tasarrufu modu, navigasyon sırasında pil tüketimini azaltmanın yanı sıra uzun yolculuklarda kullanıcıya daha verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Özelliğin en ilginç yanı ise, etkinleştirme şekli. Görünüşe göre kullanıcılar güç tasarrufu modunu telefonun güç düğmesine basarak açabilecek. Bu yöntem ilk başta alışılmışın dışında görünse de, Google'ın buradaki hedefi ekranı tamamen kapatmadan haritayı sadeleştirerek pil tüketimini düşürmek.
Google, bu özelliği henüz resmi olarak duyurmadı. Şu an için yalnızca beta sürümünde bulunan güç tasarrufu modunun, ilerleyen haftalarda kararlı sürüme dahil edilip edilmeyeceği belli değil. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak arayüzde veya işlevsellikte değişiklikler yapabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
