Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Haritalar, Gemini entegrasyonu ile akıllı navigasyona kavuşuyor

    Google, Gemini'yi Haritalar’ın rota planlama ve navigasyon işlevlerine entegre ettiğini açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, rotalar veya çevredeki önemli noktalar hakkında doğal sohbet edebilecek.

    Google Haritalar, Gemini ile akıllı navigasyona kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zekayı ürünlerine yavaş yavaş entegre ediyor. Haritalar da bundan nasibini almış durumda. Geçen yıl gelen yeni “Immersive View” özelliği, kullanıcıların çevredeki işletmeler veya aktiviteler hakkında soru sormasına imkan tanımıştı. Şimdi ise şirket, Gemini'yi Haritalar’ın temel işlevlerine, yani rota planlama ve navigasyona dahil ediyor.

    Doğal sohbetlerle rota oluşturup önemli bilgiler alınabilecek

    Artık kullanıcılar Gemini’ye Haritalar üzerinden açık uçlu sorular sorabiliyor. Sistem, Haritalar’daki coğrafi verileri yerel topluluk bilgilerle birleştirerek işletmeler veya gidilecek yerler hakkında yanıtlar veriyor. Örneğin, kullanıcı bir rota üzerindeki restoran önerilerini Gemini’den isteyebiliyor ve ardından seçtiği restorana uğrayacak şekilde rotayı yeniden düzenlemesini talep edebiliyor. Ayrıca trafik kazaları gibi tehlikeleri bildirmek veya yolculuk sırasında e-posta ya da haber özetleri almak da mümkün. Gemini’yi çağırmak için “Hey Google” demek veya ekranın sağ üst köşesindeki Gemini simgesine dokunmak yeterli.

    Gemini, Google Takvim gibi diğer Google uygulamalarıyla da entegre çalışabiliyor. Örneğin kullanıcı, yol tarifi alırken aynı zamanda bir etkinlik için hatırlatıcı ekleyebiliyor. Tüm bu işlemler doğrudan Haritalar uygulamasında yapılabiliyor.

    Google ayrıca, sesli navigasyon talimatlarını da geliştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Artık yön tarifleri “300 metre sonra sola dönün” yerine, “benzin istasyonunun yanında sola dönün” gibi çevredeki belirgin yerleri referans alarak verilecek. Bu özellik, Gemini’nin milyarlarca Street View görüntüsünü analiz edip 250 milyon kayıtlı yeri eşleştirme gücüne dayanıyor.

    Yeni Proaktif Trafik Uyarıları özelliği ise düzenli olarak gidilen yolları hedefliyor. Kullanıcı Haritalar’ı açmamış olsa bile, Gemini arka planda trafiği izleyip kaza, yol çalışması veya kapanma gibi durumlarda sürücüyü erkenden bilgilendiriyor ve alternatif rotalar öneriyor.

    Buna ek olarak, kullanıcılar artık Haritalar içinden Google Lens’i Gemini desteğiyle kullanabilecek. Kamerayı bir binaya veya yere yönelttiklerinde, Gemini doğal bir diyalog içinde o yerle ilgili detayları anlatacak.

    Elbette yapay zekanın yanlış veya uydurma bilgi vermesi riskli olabilir. Ancak Google, bu konuda güvence veriyor. Gemini’nin yönlendirmeleri tamamen gerçek dünya verilerine dayandığı için halüsinasyonların olmayacağını belirtiyor.

    Google, bu yeni özelliklerin Android, iOS ve Google sistemli araçlara kademeli olarak sunulacağını ve tüm oturum açmış kullanıcılar için ücretsiz olacağını açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kpss p3 hangi dersler var sondajda kil çıkması renault scenic kronik sorunlar 3 haneli asma kilit şifresini unuttum kesilen elektrik nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum