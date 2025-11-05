Google Haritalar, Gemini entegrasyonu ile akıllı navigasyona kavuşuyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekayı ürünlerine yavaş yavaş entegre ediyor. Haritalar da bundan nasibini almış durumda. Geçen yıl gelen yeni “Immersive View” özelliği, kullanıcıların çevredeki işletmeler veya aktiviteler hakkında soru sormasına imkan tanımıştı. Şimdi ise şirket, Gemini'yi Haritalar’ın temel işlevlerine, yani rota planlama ve navigasyona dahil ediyor.

Doğal sohbetlerle rota oluşturup önemli bilgiler alınabilecek

Artık kullanıcılar Gemini’ye Haritalar üzerinden açık uçlu sorular sorabiliyor. Sistem, Haritalar’daki coğrafi verileri yerel topluluk bilgilerle birleştirerek işletmeler veya gidilecek yerler hakkında yanıtlar veriyor. Örneğin, kullanıcı bir rota üzerindeki restoran önerilerini Gemini’den isteyebiliyor ve ardından seçtiği restorana uğrayacak şekilde rotayı yeniden düzenlemesini talep edebiliyor. Ayrıca trafik kazaları gibi tehlikeleri bildirmek veya yolculuk sırasında e-posta ya da haber özetleri almak da mümkün. Gemini’yi çağırmak için “Hey Google” demek veya ekranın sağ üst köşesindeki Gemini simgesine dokunmak yeterli.

Gemini, Google Takvim gibi diğer Google uygulamalarıyla da entegre çalışabiliyor. Örneğin kullanıcı, yol tarifi alırken aynı zamanda bir etkinlik için hatırlatıcı ekleyebiliyor. Tüm bu işlemler doğrudan Haritalar uygulamasında yapılabiliyor.

Google ayrıca, sesli navigasyon talimatlarını da geliştirmek için yapay zekayı kullanıyor. Artık yön tarifleri “300 metre sonra sola dönün” yerine, “benzin istasyonunun yanında sola dönün” gibi çevredeki belirgin yerleri referans alarak verilecek. Bu özellik, Gemini’nin milyarlarca Street View görüntüsünü analiz edip 250 milyon kayıtlı yeri eşleştirme gücüne dayanıyor.

Yeni Proaktif Trafik Uyarıları özelliği ise düzenli olarak gidilen yolları hedefliyor. Kullanıcı Haritalar’ı açmamış olsa bile, Gemini arka planda trafiği izleyip kaza, yol çalışması veya kapanma gibi durumlarda sürücüyü erkenden bilgilendiriyor ve alternatif rotalar öneriyor.

YouTube Filistin’deki İsrail suçlarını gösteren videoları kaldırd 11 sa. önce eklendi

Buna ek olarak, kullanıcılar artık Haritalar içinden Google Lens’i Gemini desteğiyle kullanabilecek. Kamerayı bir binaya veya yere yönelttiklerinde, Gemini doğal bir diyalog içinde o yerle ilgili detayları anlatacak.

Elbette yapay zekanın yanlış veya uydurma bilgi vermesi riskli olabilir. Ancak Google, bu konuda güvence veriyor. Gemini’nin yönlendirmeleri tamamen gerçek dünya verilerine dayandığı için halüsinasyonların olmayacağını belirtiyor.

Google, bu yeni özelliklerin Android, iOS ve Google sistemli araçlara kademeli olarak sunulacağını ve tüm oturum açmış kullanıcılar için ücretsiz olacağını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: