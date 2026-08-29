Google Health 5.07 ile egzersiz ve harita deneyimi yenileniyor

Tam Boyutta Gör Google Health 5.07 güncellemesi, uygulamanın fitness takibi, haritalar, kilo izleme ve Health Connect entegrasyonunda çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Yeni sürüm şu anda kademeli olarak dağıtılıyor ve önümüzdeki hafta Android ile iOS kullanıcılarının daha geniş bir bölümüne ulaşması bekleniyor. Güncelleme, Google'ın yeni sağlık platformunun ilk döneminde ortaya çıkan kullanım sorunlarına yönelik düzenlemelerin sürdüğünü gösteriyor.

Health Connect entegrasyonu Android tarafında düzeliyor

Google Health uygulamasının mevcut yapısı, Fitbit deneyiminin Mayıs ayı başında yeniden şekillendirilmesinin ardından geliştirilmeye devam ediyor. İlk sürümde uzun metinlerin öne çıkması, beslenme ve adet döngüsü takibinin bulunmaması ve bazı bölümlerdeki gezinme sorunları kullanıcıların eleştirilerine neden olmuştu. Google, gelen geri bildirimlerin ardından kısa aralıklarla yeni sürümler yayımlarken 5.07 güncellemesi de bu yaklaşımın devamı niteliğinde.

Fitness tarafındaki en belirgin değişiklik, antrenmanların manuel olarak kaydedilme biçiminde görülüyor. Kullanıcılar artık manuel veri girişi sırasında daha fazla ölçüm ekleyip mevcut bilgileri değiştirebilecek ve yapılan düzenlemelerin antrenman özetlerine daha hızlı yansıması sağlanacak. Yüzme aktivitelerinde de havuz ve açık su seçenekleri arasında geçiş yapılırken daha fazla ölçümün kaydedilmesine olanak tanınıyor.

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Harita altyapısındaki düzenlemeler de güncellemenin önemli parçalarından biri. Google Health, koşu, bisiklet ve yürüyüş gibi aktivitelerde kullanılan uygulama içi haritalar için daha hızlı yükleme, daha akıcı görüntüleme ve ayarlama işlemleri sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bazı kullanıcıların aktivite sırasında haritaların kaybolduğunu bildirdiği belirtilirken 5.07 sürümünde bu soruna yönelik bir düzeltme bulunuyor. Ayrıca patika ve yokuş koşularının toplam koşu mesafesine dahil edilmesiyle aktivite verilerinin hesaplanmasında da değişiklik yapılıyor.

Kilo takibi bölümünde yapılan değişiklikler daha sınırlı olsa da uzun dönemli verilerin değerlendirilmesini kolaylaştırabilecek bir düzenleme içeriyor. Ağırlık grafiğinin minimum ve maksimum değer aralıkları genişletiliyor; böylece ölçümlerdeki daha belirgin değişimlerin grafik üzerinde fark edilmesi kolaylaşıyor. Özellikle zaman içinde kilo değişimini takip eden kullanıcılar açısından daha geniş ölçek, önceki grafiğe kıyasla verilerin görsel olarak karşılaştırılmasını kolaylaştırabilir.

Güncellemenin bir diğer önemli bölümü Health Connect ile Google Health arasındaki bağlantıya odaklanıyor. Android ekosisteminde sağlık ve fitness verilerinin farklı uygulamalar arasında paylaşılmasını sağlayan Health Connect, kullanıcıların desteklenen verilerini merkezi bir yapı üzerinden yönetmesine imkan tanıyor. Bazı Android kullanıcılarının Google Health bağlantısının kesilmesiyle karşılaştığı belirtilirken 5.07 sürümünün bu bağlantı sorununu gidermesi bekleniyor. Böylece farklı uygulamalardan gelen sağlık ve aktivite bilgilerinin Google Health içindeki takiple daha tutarlı biçimde çalışması amaçlanıyor.

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Google Health 5.07 ile egzersiz ve harita deneyimi yenileniyor

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