    Google'ın ücretsiz depolama politikası değişiyor: 15 GB herkese verilmeyebilir

    Google’ın ücretsiz depolama alanı politikasında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Artık 15 GB alana ulaşmak için telefon numarası bağlayıp doğrulama yapmak gerekecek.

    Google hesaplarında herkese 15 GB depolama dönemi bitebilir Tam Boyutta Gör
    Google’ın ücretsiz depolama alanı politikasında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Daha önce yeni bir Google hesabı açan herkes otomatik olarak 15 GB ücretsiz bulut depolama alanına sahip olurken, artık bazı kullanıcıların yalnızca 5 GB alan aldığı bildiriliyor. Artık 15 GB alana ulaşmak için ise telefon numarası bağlayıp doğrulama yapmak gerekiyor.

    Değişikliğin sebebi ne?

    Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Google, bu değişikliğin nedenini "depolama alanının kişi başına yalnızca bir kez verilmesini sağlamak” şeklinde açıklıyor. Ancak teknoloji çevrelerinde, şirketin artan depolama maliyetleri ve yapay zeka odaklı kaynak tüketimi nedeniyle böyle bir adım atmış olabileceği konuşuluyor.

    Şüpheleri artıran bir diğer detay ise Google’ın destek sayfasındaki ifade değişikliği oldu. Daha önce yeni hesaplar için net şekilde “15 GB” ücretsiz alan vaat eden sayfada artık “15 GB’a kadar” ifadesi yer alıyor. 

    Ancak bu değişiklik çoğu kullanıcıyı doğrudan etkilemeyebilir. Çünkü Google, yeni hesap oluştururken çoğu durumda zaten telefon numarası doğrulaması istiyor. Yine de SIM kart takılı olmayan Android cihazlar üzerinden hesap açmak gibi bazı istisnai durumlarda doğrulama olmadan hesap oluşturulabildiği belirtiliyor.

    Şimdilik bunun kalıcı bir politika mı yoksa sınırlı bir deneme mi olduğu netleşmiş değil. Reddit’te konuyu gündeme taşıyan bazı kullanıcılar hala telefon numarası eklemeden 15 GB depolama alabildiklerini söylüyor. Google ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

