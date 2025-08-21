Google Home’a “Gemini” geliyor: Akıllı evlerde yeni dönem başlıyor

Google Home'a Gemini dopingi
Yeni asistan, akıllı ışıklar, müzik, zamanlayıcılar, sorulara yanıtlar ve ev otomasyonu gibi günlük görevlerde çok daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Google, çağrı komutunun yine “Hey Google” olarak kalacağını, tüm evdeki cihazlarla uyumlu çalışacağını ve aile bireyleri ya da misafirler için de kullanılabileceğini belirtiyor.
Bir diğer önemli yenilik ise Gemini Live entegrasyonu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sürekli “Hey Google” demek zorunda kalmadan daha akıcı sohbetler yapabilecek. Tariflerden ev tamirine, alışveriş planlamasından çocuklara masal anlatmaya kadar çok daha kişisel ve yaratıcı yardımlar mümkün olacak.
Google henüz ücretli planın fiyatını açıklamadı ancak gelişmiş özelliklerin premium pakete dahil edilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Amazon, yapay zeka ile güçlendirilmiş Alexa Plus’ı geçtiğimiz aylarda devreye almış ve Prime aboneliğine entegre etmiş etmişti. Google’ın da benzer bir stratejiyle Google One veya Nest Aware planlarına eklemesi olası. Şirket, Ekim’de başlayacak lansmanın kademeli olacağını, yani tüm kullanıcılara aynı anda açılmayacağını da ekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.