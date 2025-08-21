Giriş
    Google Home’a “Gemini” geliyor: Akıllı evlerde yeni dönem başlıyor

    Google, Ekim ayında Gemini for Home adlı yeni yapay zeka asistanını Google Home cihazlarına getiriyor ve klasik Asistan’ı kaldırıyor. Gemini for Home’un hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları.

    Google Home’a “Gemini” geliyor: Akıllı evlerde yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Google, uzun süredir beklenen hamlesini açıkladı: “Gemini for Home” adını taşıyan yeni yapay zeka destekli sesli asistan, Ekim ayında Google Home cihazlarına geliyor. Hem ücretsiz hem de ücretli versiyonları bulunacak olan sistem, Google Asistan’ın yerini alarak Nest hoparlörler ve ekranlarda kullanılmaya başlanacak.

    Google Home'a Gemini dopingi

    Yeni asistan, akıllı ışıklar, müzik, zamanlayıcılar, sorulara yanıtlar ve ev otomasyonu gibi günlük görevlerde çok daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Google, çağrı komutunun yine “Hey Google” olarak kalacağını, tüm evdeki cihazlarla uyumlu çalışacağını ve aile bireyleri ya da misafirler için de kullanılabileceğini belirtiyor.

    Google Home’a “Gemini” geliyor: Akıllı evlerde yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Google Home ve Nest ürünlerinin başındaki isim Anish Kattukaran, Gemini for Home’un “temelden yeni bir deneyim” olacağını vurguluyor. Asistanın, Google’ın en gelişmiş modelleri sayesinde bağlamı, niyeti ve ince ayrıntıları daha iyi anlayarak daha karmaşık görevleri yerine getireceğini söylüyor. Örneğin, kullanıcılar “Yatak odam hariç tüm ışıkları kapat” ya da “Brokoliyi haşlamak için ideal süreye zamanlayıcı ayarla” gibi doğal komutlarla çok daha doğru sonuç alabilecek.

    Bir diğer önemli yenilik ise Gemini Live entegrasyonu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sürekli “Hey Google” demek zorunda kalmadan daha akıcı sohbetler yapabilecek. Tariflerden ev tamirine, alışveriş planlamasından çocuklara masal anlatmaya kadar çok daha kişisel ve yaratıcı yardımlar mümkün olacak.

    Google henüz ücretli planın fiyatını açıklamadı ancak gelişmiş özelliklerin premium pakete dahil edilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Amazon, yapay zeka ile güçlendirilmiş Alexa Plus’ı geçtiğimiz aylarda devreye almış ve Prime aboneliğine entegre etmiş etmişti. Google’ın da benzer bir stratejiyle Google One veya Nest Aware planlarına eklemesi olası. Şirket, Ekim’de başlayacak lansmanın kademeli olacağını, yani tüm kullanıcılara aynı anda açılmayacağını da ekliyor.

