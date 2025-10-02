Google, yapay zekalı akıllı hoparlörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, Ağustos ayındaki Pixel 10 serisi tanıtım etkinliğinde Google Asistan yerine Gemini çalıştıran yeni Nest hoparlörün tanıtımını yapmıştı. Bugün belli ülkelerde Gemini for Home'un sunulmasıyla birlikte Google, Google Home Speaker ürününü tanıttı. HomePod mini’ye benzer tasarımda olan akıllı hoparlör, 2026 baharında satışa sunulacak.

Google Home Speaker özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Google Home Speaker, Nest markasını bırakıp "Home" markasını benimsiyor. Bu akıllı hoparlör, her yöne ses veren 360° ses özelliğiyle yönlü sese sahip Nest Audio'nun aksine odanın ortasına yerleştirmek için ideal. Hoparlörün alt kısmında ses yanıtlarına renk katan RGB ışık halkası bulunuyor. Ayrıca, hoparlörün belirli konuşmaları dinlemesini istememeniz durumunda kullanabileceğiniz fiziksel bir mikrofonu sessize alma düğmesi bulunuyor.

Google Home Speaker’ın en büyük özelliği; hoparlörün içinde bulunan dijital asistanla doğal konuşmalar yapmayı sağlayan Gemini özelliği. Ayrıca, akıcı, karşılıklı konuşmalar için Gemini Live özelliğine de sahip oluyorsunuz. Google, bu hoparlörün Gemini’ın gelişmiş yapay zekasını işleyen özel bir işlemciye sahip olduğunu, bu sayede de daha hızlı ve akıcı etkileşimler sağladığını belirtiyor.

Google Home Speaker fiyatı ne kadar?

Google'ın yeni akıllı hoparlörü Home Speaker, 100 dolar fiyat etiketiyle 2026 baharında piyasaya sürülecek.

Gemini Live ve ev otomasyonu özellikleri sağlayan Google Home Premium Standard, aylık 10 dolar veya yıllık 100 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Günlük özetler ve video geçmişi arama seçeneği sunan Google Home Premium Advanced ise aylık 20 dolar veya yıllık 200 dolar fiyatla sunuluyor. Google Home Speaker kullanıcılar, Gemini for Home özelliği dahil olduğu için Gemini’a ücretsiz soru sorabilecek ancak Gemini Live (sesli sohbet özelliği), yapay zeka otomasyonları, ses algılama, yapay zeka destekli bildirimler, Home Brief, video geçmişi arama ve günlük bilgilendirmeler için Google Home Premium aboneliği gerekecek.

