Google için bir ilk: 24 saat süreli kritik enerji depolama atağı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji devi Google, 2030 yılına kadar tamamen karbonsuz enerjiyle çalışmayı hedefleyen küresel planının bir parçası olarak İtalyan enerji depolama şirketi Energy Dome ile ticari ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında Google, Milano merkezli şirkete belirtilmeyen bir yatırım yaparken, uzun süreli enerji depolama (LDES) alanında CO2 bazlı karbon batarya teknolojisinin dünya çapında yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

24 saate kadar elektrik depolama

Energy Dome’un geliştirdiği sistem, enerjiyi adyabatik (ısı alışverişi olmadan) sıkıştırma yoluyla karbon dioksit gazı halinde depoluyor. Şarj döngüsünde gaz, sıvı hale getirilip basınç altında saklanıyor. Deşarj döngüsünde ise sıvı CO₂ buharlaştırılarak türbinler üzerinden geçirilip yeniden elektrik üretiliyor. Isı geri kazanımı sayesinde sistem kapalı döngüde çalışıyor ve yüksek verimlilik sunuyor. Bu teknoloji sayesinde elektrik 8 ila 24 saat arasında depolanabiliyor ve sistem modüler yapısıyla farklı coğrafyalarda kolaylıkla kurulabiliyor.

Energy Dome’un kullandığı türbinler, geleneksel enerji santrallerinde olduğu gibi şebeke ataletini de sağlayarak sistemin ani elektrik kayıplarında dengede kalmasına yardımcı oluyor.

Google için bir ilk

Tam Boyutta Gör Şirket yetkilileri, bu iş birliğinin Google’ın ilk ticari uzun süreli enerji depolama (LDES) anlaşması olduğunu vurguladı. Energy Dome teknolojisinin Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik’te belirlenen birçok sahada kullanılacağı belirtilirken, bu projelerin bazıları halihazırda geliştirme ya da sözleşme aşamasında bulunuyor.

Google, bu teknoloji sayesinde 2030 yılına kadar tüm veri merkezlerini ve ofislerini 7/24 yenilenebilir enerjiyle çalışır hale getirmeyi amaçlıyor.

1.800 dereceye kadar ısı depolayan devrimsel tuğla 22 sa. önce eklendi

Energy Dome şu ana kadar Sardinya’da 2.5 MW/4 MWh kapasiteli bir pilot projeyi devreye aldı ve başarıyla çalıştırdı. Şirket şimdi İtalya’da ilk büyük ölçekli 10 saatlik CO₂ bataryasını kuruyor. ABD’deki ilk proje ise Wisconsin eyaletinde, 20 MW/200 MWh kapasiteyle Sardinya’daki sistemle aynı yapıya sahip olacak.

Şirket ayrıca Engie ve Alliant Energy gibi enerji devleriyle ticari alım anlaşmaları imzaladı. Hindistan’da devlet enerji şirketi NTPC ile 20 MW/160 MWh’lik bir kurulum için seçilmesi de Energy Dome’un küresel ölçekte güç kazandığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Google için bir ilk: 24 saat süreli kritik enerji depolama atağı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: