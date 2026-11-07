Google için yapay zeka paradoksa dönüştü

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Google, yapay zeka aramalarındaki büyümeye rağmen reklam gelirlerinde yavaşlama yaşıyor. Milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarına karşın, yapay zeka destekli aramalar geleneksel reklamlara kıyasla daha düşük gelir sağlıyor. Üçüncü çeyrekte reklam büyümesinin düşmesi ve hisselerin değer kaybetmesi, şirketin finansal geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlar, yapay zeka reklamlarının kârlı bir modele dönüşmesinin zaman alacağını vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinin kullanımını hızla artırmasına rağmen bu büyümeyi henüz reklam gelirlerine aynı ölçüde yansıtamıyor. Şirketin arama sorguları son beş yılın en hızlı büyümesini kaydederken reklam tıklamalarındaki artışın yavaşlaması, yapay zeka yatırımlarının getirisi konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Alphabet'in açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Google Arama gelirleri yıllık bazda yüzde 12 arttı. Önceki çeyrekte bu oran yaklaşık yüzde 17 seviyesindeydi. Google'a doğrudan reklam geliri sağlayan ücretli tıklamalardaki büyüme de yüzde 13'ten yüzde 8'e geriledi.

Bu tablo, yapay zeka altyapısına bu yıl yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Alphabet için önemli bir risk oluşturuyor. Şirketin finansal sonuçlarını açıklamasından bu yana hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Yapay zeka aramaları daha az gelir getiriyor

Google İşletme Direktörü Philipp Schindler, gelir artışındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında döviz kuru değişimleri ve bazı sektörlerde reklam harcamalarının azalmasını gösterdi. Ancak yapay zeka destekli aramalar da bu tabloda etkili oldu. Schindler'e göre AI Mode üzerinden yapılan sorgular hızla artıyor ancak geleneksel aramalara kıyasla daha düşük gelir sağlıyor.

Google, AI Mode sorgularının büyük bölümünün mevcut aramaların yerini almak yerine yeni aramalar oluşturduğunu savunuyor. Bu sorguların önemli bir kısmı, kullanıcıların henüz satın alma kararı vermeden önce ürünleri araştırdığı aşamadan geliyor. Şirket, bu etkileşimlerin ilerleyen süreçte yeni reklam fırsatları yaratmasını bekliyor.

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Google, AI Overviews ve AI Mode (AI Bakışı ve AI Modu) içerisindeki reklamları uluslararası pazarlara genişletiyor. ABD'deki AI Mode konuşmalarının birden fazla aşamasında reklam gösterimi üzerinde de çalışıyor. Şirket, Gemini uygulamasına reklam ekleme ihtimalini de gündeme getirdi ancak henüz bir takvim açıklamadı.

Reklamverenler şimdilik sonuçlardan memnun

Google'ın reklam gelirlerindeki yavaşlamaya rağmen reklamverenlerin platform performansında belirgin bir düşüş görülmüyor. Tinuiti'nin araştırmasına göre ajansın müşterileri, üçüncü çeyrekte Google arama reklamlarına yaptıkları harcamaları yıllık bazda yüzde 14 artırırken reklam harcamalarının getirisi hedeflerini korudu.

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Ancak Google, AI Mode ve AI Overviews reklamlarının performansını geleneksel reklamlardan ayrı ölçmeye izin vermiyor. Bu nedenle yapay zeka reklamlarının ne kadar başarılı olduğu henüz net değil. Ancak büyük firmalar da bu davranış her zaman olur. Eğer performansı beklentileri aşmış olsaydı raporlarda bu kalemler çoktan ayrı olarak aktarılırdı. Aktarılmıyorsa beklentilerin gerisinde kalmış olmaları muhtemel.

Google'ın önünde önemli bir soru var

Google'ın temel sorunu, yapay zeka aramalarının ne kadar yeni gelir yaratacağı ve geleneksel arama reklamlarının ne kadarının yerini alacağı. Kullanıcıların AI Mode'a yönelmesi daha yüksek gelir sağlayan geleneksel aramalardaki reklam tıklamalarını azaltabilir.

Öte yandan yeni reklam modellerinin geliştirilmesi de zaman alıyor. Google da geçmişte mobil reklamcılığa geçişte benzer bir dönüşüm yaşamış ve zamanla bu alanı kârlı hale getirmişti. Ancak analistlere göre yapay zeka reklamlarının etkili bir modele dönüşmesi yıllar sürebilir.

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