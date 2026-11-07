Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google için yapay zeka paradoksa dönüştü

    Google yapay zeka aramalarında büyüme kaydederken reklam gelirlerinde yavaşlama yaşıyor. Şirket, yüz milyarlarca dolarlık yatırımlarının karşılığını henüz alamıyor.

    Google için yapay zeka paradoksa dönüştü Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli arama özelliklerinin kullanımını hızla artırmasına rağmen bu büyümeyi henüz reklam gelirlerine aynı ölçüde yansıtamıyor. Şirketin arama sorguları son beş yılın en hızlı büyümesini kaydederken reklam tıklamalarındaki artışın yavaşlaması, yapay zeka yatırımlarının getirisi konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

    Alphabet'in açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Google Arama gelirleri yıllık bazda yüzde 12 arttı. Önceki çeyrekte bu oran yaklaşık yüzde 17 seviyesindeydi. Google'a doğrudan reklam geliri sağlayan ücretli tıklamalardaki büyüme de yüzde 13'ten yüzde 8'e geriledi.

    Bu tablo, yapay zeka altyapısına bu yıl yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Alphabet için önemli bir risk oluşturuyor. Şirketin finansal sonuçlarını açıklamasından bu yana hisseleri yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

    Yapay zeka aramaları daha az gelir getiriyor

    Google İşletme Direktörü Philipp Schindler, gelir artışındaki yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında döviz kuru değişimleri ve bazı sektörlerde reklam harcamalarının azalmasını gösterdi. Ancak yapay zeka destekli aramalar da bu tabloda etkili oldu. Schindler'e göre AI Mode üzerinden yapılan sorgular hızla artıyor ancak geleneksel aramalara kıyasla daha düşük gelir sağlıyor.

    Google, AI Mode sorgularının büyük bölümünün mevcut aramaların yerini almak yerine yeni aramalar oluşturduğunu savunuyor. Bu sorguların önemli bir kısmı, kullanıcıların henüz satın alma kararı vermeden önce ürünleri araştırdığı aşamadan geliyor. Şirket, bu etkileşimlerin ilerleyen süreçte yeni reklam fırsatları yaratmasını bekliyor.

    Google için yapay zeka paradoksa dönüştü Tam Boyutta Gör

    Google, AI Overviews ve AI Mode (AI Bakışı ve AI Modu) içerisindeki reklamları uluslararası pazarlara genişletiyor. ABD'deki AI Mode konuşmalarının birden fazla aşamasında reklam gösterimi üzerinde de çalışıyor. Şirket, Gemini uygulamasına reklam ekleme ihtimalini de gündeme getirdi ancak henüz bir takvim açıklamadı.

    Reklamverenler şimdilik sonuçlardan memnun

    Google'ın reklam gelirlerindeki yavaşlamaya rağmen reklamverenlerin platform performansında belirgin bir düşüş görülmüyor. Tinuiti'nin araştırmasına göre ajansın müşterileri, üçüncü çeyrekte Google arama reklamlarına yaptıkları harcamaları yıllık bazda yüzde 14 artırırken reklam harcamalarının getirisi hedeflerini korudu.

    Ancak Google, AI Mode ve AI Overviews reklamlarının performansını geleneksel reklamlardan ayrı ölçmeye izin vermiyor. Bu nedenle yapay zeka reklamlarının ne kadar başarılı olduğu henüz net değil. Ancak büyük firmalar da bu davranış her zaman olur. Eğer performansı beklentileri aşmış olsaydı raporlarda bu kalemler çoktan ayrı olarak aktarılırdı. Aktarılmıyorsa beklentilerin gerisinde kalmış olmaları muhtemel.

    Google'ın önünde önemli bir soru var

    Google'ın temel sorunu, yapay zeka aramalarının ne kadar yeni gelir yaratacağı ve geleneksel arama reklamlarının ne kadarının yerini alacağı. Kullanıcıların AI Mode'a yönelmesi daha yüksek gelir sağlayan geleneksel aramalardaki reklam tıklamalarını azaltabilir.

    Öte yandan yeni reklam modellerinin geliştirilmesi de zaman alıyor. Google da geçmişte mobil reklamcılığa geçişte benzer bir dönüşüm yaşamış ve zamanla bu alanı kârlı hale getirmişti. Ancak analistlere göre yapay zeka reklamlarının etkili bir modele dönüşmesi yıllar sürebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth kulaklık eşleştirme sorunu oyunda gördüğünüz en komik nickler baskı balata değişmezse ne olur +90 555 555 15 00 nereye ait hyundai tucson yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A08
    Samsung Galaxy A08
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO 15.6&quot; V15
    LENOVO 15.6" V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum