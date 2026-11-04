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    Google ile okullar arasında yapay zeka krizi patlak verdi

    Google, yapay zekayı tamamen yasaklayan okullarda öğrencilerin arama motoruna erişimini de kapatabilecek. Yeni politika, eğitimde AI kullanımı ve şirketin tekel gücü tartışmalarını alevlendirdi.

    Google ile okullar arasında yapay zeka krizi patlak verdi Tam Boyutta Gör

    Google, yapay zeka kullanımını tamamen yasaklayan K-12 okullarında öğrencilerin arama motoruna erişimini de kapatabileceğini açıkladı. Şirket, Gemini ve Google Arama hizmetlerinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini savunurken bu durum ABD’de de siyasi tartışmalara yol açtı.

    AI yoksa Arama da yok

    Google, K-12 düzeyindeki okullarda öğrenci hesapları için Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom ve Google Search hizmetlerini varsayılan olarak kapatacak. Okul yöneticileri, bu hizmetleri kullanıma açabilecek ancak yapay zekayı tamamen yasaklayan okulların öğrencileri Google Arama'ya da erişemeyecek.

    Google Eğitim Başkan Yardımcısı Chris Phillips, The New York Times'a yaptığı açıklamada arama motoru ile yapay zeka hizmetlerinin artık derinlemesine entegre olduğunu belirtti. Bu nedenle yapay zeka kullanımını tamamen engelleyen okullarda öğrenciler arama sonuçları yerine hizmetlerin kullanılamadığına dair okul tarafından hazırlanan bir mesaj görecek.

    Şirketin bu yaklaşımı, öğrencileri ve eğitim personelini Gemini ekosistemine yönlendirme çabası olarak değerlendiriliyor. Bu durum özellikle ChatGPT gibi rakip yapay zeka araçlarının eğitim alanındaki kullanımını da etkileyebilir.

    Google, eğitim kurumlarına yönelik ücretsiz platformu Classroom üzerinden yapay zeka özelliklerini yaygınlaştırmayı planlıyor. Gmail, Drive ve Docs gibi hizmetleri bir araya getiren platform, dünya genelinde 150 milyondan fazla öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanı tarafından kullanılıyor.

    Şirketin eğitim alanındaki yeni yaklaşımının merkezinde, öğrencilerin sorulara doğrudan yanıt almak yerine konuları adım adım öğrenmesini sağlayan Guided Learning “Rehberli Öğrenme” özelliği bulunuyor. Google, bu özellikle öğrencilerin ödevlerde kopya çekmesini önlemeyi ve yapay zeka destekli öğrenme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

    Siyasi tepki çekti

    Google'ın yeni yaklaşımı aynı zamanda ABD'de siyasi tartışmalara neden oldu. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şirketin tekel gücünü kullanarak devlet okullarına yapay zekayı dayatmaya çalıştığını savundu. Senatör Bernie Sanders ise Google'ın okulları tehdit ettiğini ve politikanın bir tür şantaj olduğunu öne sürdü.

    Google, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada politikanın okullara öğrencilerin yapay zeka ile nasıl etkileşim kuracağı konusunda daha fazla seçenek sunmayı amaçladığını belirtti. Şirket, Gemini, Gemini Notebook ve arama hizmetlerinin varsayılan olarak kapalı olacağını ve hangi hizmetlerin kullanılacağına okul yöneticilerinin karar vereceğini vurguladı.

    Google ayrıca arama deneyimini eğitim için geliştirdiğini, Yapay Zeka Önizlemeleri (AI Overviews) ve Yapay Zeka Modu (AI Mode) özelliklerinin öğrencilere okul ödevlerinin doğrudan yanıtlarını vermek yerine adım adım rehberlik edeceğini açıkladı. Ancak şirketin açıklaması, yapay zeka kullanımını reddeden okulların arama motoruna erişimini kaybedip kaybetmeyeceği konusunu açıkça yanıtlamadı.

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