Google’ın 4,1 milyar euroluk Android cezası kesinleşti

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Avrupa Birliği ile Google arasında yaklaşık on yıldır devam eden Android davasında nihai karar çıktı. Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU), Google ve çatı şirketi Alphabet'in temyiz talebini reddederek şirkete kesilen 4,1 milyar euroluk para cezasını onadı. Böylece teknoloji devinin Android uygulamalarıyla ilgili rekabet ihlali davası resmen sonuçlanmış oldu.

AB'nin Android kararı değişmedi

Davanın temeli Avrupa Komisyonu'nun 2016 yılında Google'a yönelttiği rekabet ihlali suçlamalarına dayanıyor. Komisyon, şirketin mobil operatörleri ve cihaz üreticilerini, Avrupa'da satılan Android telefonlarda Google Arama, Chrome ve diğer Google uygulamalarını ön yüklü ve varsayılan hizmetler olarak sunmaya zorladığını savunmuştu.

Komisyona göre birçok Avrupa ülkesinde yüzde 80'in üzerinde pazar payına sahip olan Android, bu uygulamalar sayesinde rakip arama motorlarının pazara erişimini ciddi ölçüde zorlaştırdı.

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Komisyon, ceza miktarının belirlenmesinde ihlalin süresi ve ağırlığını dikkate aldığını, hesaplamanın ise Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) Android üzerinden elde edilen Google Arama reklam gelirleri temel alınarak yapıldığını açıklamıştı. Komisyon ayrıca Google'a karardan sonraki 90 gün içinde rekabeti ihlal eden uygulamalarını sonlandırması talimatını vermişti.

Google'ın itirazı reddedildi

Avrupa Birliği'nin en yüksek temyiz mercii olan Avrupa Birliği Adalet Divanı, yaptığı değerlendirmede alt mahkemenin hukuki açıdan hata yapmadığına hükmetti. Mahkeme, Android anlaşmalarındaki ön yükleme şartlarının rekabet karşıtı etkilerinin doğru değerlendirildiğini ve bu anlaşmaların hukuka aykırı olduğuna ilişkin kararın yerinde olduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca 4,1 milyar euroluk para cezasının gerekçelendirilmesinin de hukuken sağlam temellere dayandığını ifade ederek Google'ın son itirazını da reddetti. Bu kararın ardından Android davası kapanmış olsa da Google'ın Avrupa Birliği'ndeki rekabet soruşturmaları sona ermiş değil. Şirket, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında da incelemelerle karşı karşıya bulunuyor.

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Google’ın 4,1 milyar euroluk Android cezası kesinleşti

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