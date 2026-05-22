Google'ın yapay zeka modunu bozan kelime: "Disregard"

Tam Boyutta Gör Google, yakın zamanda düzenlediği I/O geliştirici etkinliğinde "akıllı arama kutusu" olarak tanımladığı, Gemini’ın en yeni sürümüyle desteklenen yapay zeka odaklı Google Search sürümünü tanıttı. Google'ın tamamen yeni arama sürümünün "Disregard" kelimesi aratıldığında kısmen bozulduğu ortaya çıktı.

Google Arama'ya "Disregard" yazıldığında, Google'ın yapay zekası bunu bir arama sorgusu yerine sistem tarzı bir talimat olarak yorumlayıp “Anlaşıldı. Bu komutu dikkate almıyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" şeklinde yanıt veriyor.

Sayfa aşağı kaydırıldığında Merriam-Webster'ın "disregard" tanımı gibi standart arama sonuçları çıkıyor ancak AI bakışı sonuç vermiyor. Bu durum, masaüstünde de mobilde de geçerli.

Yapay zeka içermeyen bir arama motoru kullanıldığında ise arama için beklenen sonuçlar gösteriliyor ve komut olarak okumak yerine hemen kelimenin anlamı görülebiliyor.

Google muhtemelen sorunu yakında çözecektir ancak bu, yapay zeka araçlarının mükemmel çalışmadığının örneklerinden biri olarak kalacak.

