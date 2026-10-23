Google çalışanları, askeri yapay zekâ anlaşmalarına tepki göstererek istifa ediyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda hızla gelişirken, bu teknolojilerin hangi alanlarda ve ne şekilde kullanılacağı da giderek daha fazla tartışma konusu oluyor. Özellikle askerî operasyonlarda yapay zekadan yararlanılması, beraberinde ciddi etik kaygıları getiriyor. Bu kaygılar artık teknoloji şirketleri içinde de huzursuzluğa sebep oluyor. Nitekim gelen son haberler, yapay zekânın askeri alandaki kullanımının Google içinde tepkilere neden olduğunu gösteriyor.

BBC'nin haberine göre Google DeepMind bünyesinde çalışan bazı araştırmacılar, şirketin ABD ve İsrail ordularıyla yürüttüğü çalışmalardan rahatsız olduğu için şirketten ayrılıyor. Bazılarının şimdiden istifa ettiği, bazılarının da ayrılma sürecinde olduğu belirtiliyor. Yapay zekânın askeri operasyonlarda giderek daha fazla kullanılmasına karşı çıkan çalışanlar, mevcut sistemlerin savaş alanında güvenilir kararlar verebilecek olgunluğa henüz ulaşmadığını savunuyor.

Google DeepMind Mühendisi Sofia Liguori: "Google'da Çalışmaktan Utanıyordum"

Tam da bu sebepten Google DeepMind'dan ayrılan isimlerden biri üç yıldır şirketten görev yapan Sofia Liguori. BBC'ye konuşan Liguori, şirketin yapay zekâ sistemlerini askeri operasyonlarda kullanmaya giderek daha fazla ağırlık vermesinin Google'da çalışmaktan utanmasına neden olduğunu söyledi. Liguori, şirketin izlediği bu yönün Google'ın daha önce açıkladığı etik değerlere uyuşmadığına dikkat çekiyor. Hatırlarsanız yapay zekâ teknolojileri hayatımıza girmeye başladığı ilk dönemde Google ve OpenAI bu teknolojilerin hiçbir zaman silahlandırılmayacağı yönünde sözler veriyordu. Ancak teknoloji yeterli olgunluğa ulaşınca bu sözler de hızlıca unutuldu. Nitekim şu anda sadece Google değil, OpenAI, Amazon, Microsoft gibi şirketler de yapay zekânın askeri alanda kullanımı için Pentagon ile iş birliği yapıyor.

Google DeepMind'dan ayrılan bir diğer isim olan yapay zekâ araştırmacısı Andreas Kirsch ise şirketin mevcut denetim mekanizmalarının askeri ve gizli operasyonlarda yapay zekânın güvenli biçimde kullanılmasını sağlayacak kadar güçlü olmadığını savunuyor. Kirsch'e göre Google, Pentagon'un kendi yapay zekâ teknolojilerini nasıl kullandığı üzerinde yeterli kontrol sahibi değil ve bu sistemlerin sahada nasıl devreye alındığını da sınırlı ölçüde takip edebiliyor.

Google ise eleştirilere karşılık olarak kamu kurumlarıyla dünya genelinde çalıştığını ve bu tür anlaşmaları belirli değerlendirme süreçlerinden geçirerek yaptığını belirtiyor.

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Google'ın İsrail ile Yaptığı Anlaşmalar da Tepki Çekiyor

Google içinde huzursuzluğun artmasının bir sebebi de bu askeri iş birliklerinin sadece ABD ile sınırlı olmaması. Google, İsrail ordusuna da teknolojik destek sağlıyor. Hatırlarsanız şirket, 2024 yılında Amazon ile birlikte yürüttüğü Project Nimbus nedeniyle de çalışanlarının tepkisiyle karşılaşmıştı. Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bu ortaklık, o günden beri İsrail ordusuna bulut bilişim altyapısı ve yapay zekâ teknolojileri sağlıyor. Google bu hizmetlerin doğrudan sahadaki operasyonlarda kullanılmadığını söylüyor olsa da bu konuda ciddi şüpheler bulunuyor. Nitekim son dönemde şirketten ayrılan çalışanlar da bu durumdan rahatsızlığını dile getiriyor.

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Google'ın Askeri Yapay Zeka Anlaşmaları Çalışanları İkiye Böldü

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