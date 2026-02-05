Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google’ın başı yeniden dertte: Ağır yaptırımlar gündemde

    ABD Adalet Bakanlığı ve eyaletler, Google’ın tekel davasında daha sert yaptırımlar için temyize gidiyor. Chrome’un satışı ve arama anlaşmaları yeniden tartışmaya açılabilir.

    Google’ın başı yeniden dertte: Ağır yaptırımlar gündemde Tam Boyutta Gör
    Google hakkında verilen tekel kararının etkileri henüz netleşmeden ABD Adalet Bakanlığı ve çok sayıda eyalet, teknoloji devine yönelik daha ağır yaptırımların önünü açabilecek yeni bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl verilen ve Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarmasını zorunlu kılmayan karara karşı temyiz başvurusunda bulunacağını resmen duyurdu. Bu başvuruya bazı eyaletlerin de katıldığı belirtiliyor.

    Google için temyize gidildi

    2025 yılında verilen kararda, ABD Adalet Bakanlığı Google’ın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Chrome’u satmaya zorlanmasını talep etmişti. Ancak davaya bakan Bölge Yargıcı Amit Mehta, bu talebi reddetmişti. Mehta kararında, davacı tarafların aşırıya kaçtığını belirterek Google’ın söz konusu varlıkları doğrudan yasa dışı rekabet kısıtlamaları için kullanmadığı sonucuna vardığını ifade etmişti.

    Buna karşın mahkeme, Google’ın iş modeline yönelik bazı kararlar aldı. Buna göre şirketin, bazı hizmetlerinin dağıtımında uyguladığı münhasır anlaşmalara son vermesi ve belirli arama verilerini rakipleriyle paylaşması zorunlu hale getirildi. Yine de bu düzenlemeler, tekel karşıtı çevreler tarafından yumuşak ve sınırlı bulunmuştu.

    Süreçte yalnızca kamu otoriteleri değil, Google da aktif bir hukuki mücadele yürütüyor. Teknoloji devi, mahkemenin getirdiği kısıtlamalara karşı kendi temyiz başvurusunu çoktan yapmış durumda. Şirketin hedefi, daha ağır yaptırımların önüne geçmek ve mevcut düzenlemeleri mümkün olduğunca hafifletmek.

    Bu durum, davayı iki yönlü bir temyiz sürecine dönüştürürken, nihai tablonun şekillenmesinin uzun zaman alabileceğine işaret ediyor.

    Neler olmuştu?

    Google’ın başı yeniden dertte: Ağır yaptırımlar gündemde Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Yargıç Mehta, Ağustos 2024’te verdiği kararda Google’ın arama motoru pazarında yasa dışı biçimde tekelkonumunu koruduğuna hükmetmişti. Google’ın küresel arama motoru pazarındaki payının yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olduğu tespit edilmişti.

    Mahkeme dosyalarında, Google’ın bu konumunu sürdürmek için donanım üreticileriyle yaptığı yüksek bedelli anlaşmalar dikkat çekmişti. Şirketin, Apple’a yılda yaklaşık 20 milyar dolar, Samsung’a ise dört yıl için toplam 8 milyar dolar ödediği ve bu anlaşmalar sayesinde Google’ın cihazlarda varsayılan arama motoru olarak konumlandırıldığı belirtilmişti.

    Adalet Bakanlığı ve eyaletlerin başvurusu, Chrome’un zorunlu satışı ya da bu tür varsayılan arama motoru anlaşmalarının tamamen yasaklanması gibi daha sert çözümlerin teorik olarak yeniden gündeme gelmesine kapı aralıyor. Ancak sürecin hızlı ilerlemesi beklenmiyor. ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin bu tür davalarda yaklaşık bir yıl içinde karar verdiği biliniyor.

    Öte yandan, temyizden Google aleyhine daha ağır bir karar çıkması halinde bile, Alphabet’in süreci daha üst mahkemelere taşıma hakkı bulunuyor. Bu da Google’ın tekel davasında nihai sonucun alınmasının yıllar sürebileceğine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xiaomi server kayıt direksiyon pompası sesi nasıl kesilir edilee kimdir tv kumanda tuşları basmıyor yoğuşmalı kombi en az kaç derecede yanmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum