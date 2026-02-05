Google’ın başı yeniden dertte: Ağır yaptırımlar gündemde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google hakkında verilen tekel kararının etkileri henüz netleşmeden ABD Adalet Bakanlığı ve çok sayıda eyalet, teknoloji devine yönelik daha ağır yaptırımların önünü açabilecek yeni bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl verilen ve Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarmasını zorunlu kılmayan karara karşı temyiz başvurusunda bulunacağını resmen duyurdu. Bu başvuruya bazı eyaletlerin de katıldığı belirtiliyor.

Google için temyize gidildi

2025 yılında verilen kararda, ABD Adalet Bakanlığı Google’ın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Chrome’u satmaya zorlanmasını talep etmişti. Ancak davaya bakan Bölge Yargıcı Amit Mehta, bu talebi reddetmişti. Mehta kararında, davacı tarafların aşırıya kaçtığını belirterek Google’ın söz konusu varlıkları doğrudan yasa dışı rekabet kısıtlamaları için kullanmadığı sonucuna vardığını ifade etmişti.

Buna karşın mahkeme, Google’ın iş modeline yönelik bazı kararlar aldı. Buna göre şirketin, bazı hizmetlerinin dağıtımında uyguladığı münhasır anlaşmalara son vermesi ve belirli arama verilerini rakipleriyle paylaşması zorunlu hale getirildi. Yine de bu düzenlemeler, tekel karşıtı çevreler tarafından yumuşak ve sınırlı bulunmuştu.

Süreçte yalnızca kamu otoriteleri değil, Google da aktif bir hukuki mücadele yürütüyor. Teknoloji devi, mahkemenin getirdiği kısıtlamalara karşı kendi temyiz başvurusunu çoktan yapmış durumda. Şirketin hedefi, daha ağır yaptırımların önüne geçmek ve mevcut düzenlemeleri mümkün olduğunca hafifletmek.

Bu durum, davayı iki yönlü bir temyiz sürecine dönüştürürken, nihai tablonun şekillenmesinin uzun zaman alabileceğine işaret ediyor.

Neler olmuştu?

Mahkeme dosyalarında, Google’ın bu konumunu sürdürmek için donanım üreticileriyle yaptığı yüksek bedelli anlaşmalar dikkat çekmişti. Şirketin, Apple’a yılda yaklaşık 20 milyar dolar, Samsung’a ise dört yıl için toplam 8 milyar dolar ödediği ve bu anlaşmalar sayesinde Google’ın cihazlarda varsayılan arama motoru olarak konumlandırıldığı belirtilmişti.

Adalet Bakanlığı ve eyaletlerin başvurusu, Chrome’un zorunlu satışı ya da bu tür varsayılan arama motoru anlaşmalarının tamamen yasaklanması gibi daha sert çözümlerin teorik olarak yeniden gündeme gelmesine kapı aralıyor. Ancak sürecin hızlı ilerlemesi beklenmiyor. ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin bu tür davalarda yaklaşık bir yıl içinde karar verdiği biliniyor.

Öte yandan, temyizden Google aleyhine daha ağır bir karar çıkması halinde bile, Alphabet’in süreci daha üst mahkemelere taşıma hakkı bulunuyor. Bu da Google’ın tekel davasında nihai sonucun alınmasının yıllar sürebileceğine işaret ediyor.

