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    Google'ın eski çip mimarları, sıfırdan çip tasarlayabilen yapay zekâ geliştirdi

    Google'ın AlphaChip projesinin arkasındaki isimler tarafından geliştirilen Ripple-65B yayınlandı. Model, bazı testlerde kendisinden çok daha büyük yapay zekâları geride bırakıyor.

    Google'ın eski çip mimarları, sıfırdan çip tasarlayabilen yapay zekâ geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Daha gelişmiş yapay zekâ sistemleri geliştirmek için özel olarak tasarlanan işlemcilere duyulan ihtiyaç artarken, bazı şirketler bu süreci de yapay zekâya emanet etmeyi hedefliyor. Bu şirketlerden biri de Google'ın TPU işlemcilerinin tasarımında kullanılan AlphaChip projesinin arkasındaki isimlerin kurduğu Ricursive Intelligence. Kendi yapay zekâ çiplerini tasarlamak için özel bir yapay zekâ geliştiren ekip, bu teknolojinin genel amaçlı bir sürümü olan Ripple-65B Preview'i bu hafta yayınladı.

    Sıfırdan eğitilen 65 milyar parametreli model, 12 trilyon token ile eğitilmesine rağmen yalnızca 32 milyon dolarlık bir Ar-Ge bütçesine mâl oldu. 32 milyon dolara "yalnızca" demek tuhaf gelebilir ama aslında bu ölçekte bir AI'ın geliştirilmesi için görece düşük bir tutar.

    Ricursive Intelligence, Yeni Nesil İşlemcileri Yapay Zekâya Tasarlatıyor

    Ricursive Intelligence'ın kurucuları Anna Goldie ve Azalia Mirhoseini, daha önce Google Brain ve DeepMind bünyesinde çalışmış, Google'ın TPU işlemcilerinin tasarımında kullanılan AlphaChip teknolojisinin geliştirilmesinde öncü rol oynamış isimler. AlphaChip, normalde aylar hatta yıllar sürebilen çip tasarımını yapay zekâ yardımıyla saatler içinde gerçekleştirebilen bir sistem olarak dikkat çekmişti. İki araştırmacı, 2025 yılında kurdukları Ricursive Intelligence ile bu yaklaşımı bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

    Şirketin vizyonu, yapay zekânın yeni nesil işlemcileri tasarlaması, bu işlemcilerin daha gelişmiş yapay zekâların eğitilmesini sağlaması ve böylece kendi kendini sürekli geliştiren bir döngü oluşturulması. Bu yaklaşım, literatürde "RSI - recursive self-improvement" (özyinelemeli kendini geliştirme) olarak adlandırılıyor. Tam da bu hedef doğrultusunda geliştirilen Ripple-65B, Ricursive'in kendi çip tasarım platformunda kullandığı özel modelin genel amaçlı bir sürümü. Model, 65 milyar parametreli yoğun (dense) Transformer mimarisini temel alıyor ve sıfırdan 12 trilyon token kullanılarak eğitildi. Bir milyon tokena kadar bağlam penceresi sunan model, özellikle birden fazla aşamadan oluşan kodlama görevlerini kendi başına yerine getirebilen AI ajanları için optimize edildi.

    Ripple-65B, Kendisinden Çok Daha Büyük Yapay Zekâ Modellerini Geride Bıraktı

    Ripple-65B'nin dikkat çeken taraflarından biri ise mimari tercihi. Şirketin kurucu ortaklarından Azalia Mirhoseini, 2017 yılında yayımlanan ve Mixture-of-Experts (MoE) mimarisinin gelişiminde önemli rol oynayan araştırmanın ortak yazarlarından biri. Buna rağmen Ricursive, Ripple-65B'yi geliştirirken MoE yerine yoğun (dense) mimariyi tercih etti. MoE modelleri, her işlem sırasında parametrelerin yalnızca belirli bir bölümünü etkinleştirerek büyük modellerin hesaplama maliyetini düşürebiliyor. Dense mimaride ise modelin tüm parametreleri her tokenın işlenmesinde kullanılıyor. Ricursive'e göre bu tercih, eğitim ve çalıştırma altyapısını basitleştirirken düşük gecikmeyle güçlü bir akıl yürütme performansı elde etmelerini sağlıyor.

    Modelin performansı da özellikle kodlama testlerinde öne çıkıyor. Ricursive'in paylaştığı sonuçlara göre Ripple-65B, Terminal-Bench 2.1 testinde 80,52 puan alarak ABD'den çıkan açık ağırlıklı modeller arasında yeni bir rekora imza attı. (Terminal-Bench, AI ajanlarının terminal üzerinden yazılım geliştirme ve çok aşamalı kodlama görevlerini yerine getirme kabiliyetini ölçüyor). Bu sonuç, 501 milyar parametreli Reflection Beam'in 80,1 puanını ve Meta'nın 816 milyar parametreli Muse Spark Open modelinin 76,4 puanını geride bırakıyor. 975 milyar parametreli Thinking Machines Inkling 63,8, NVIDIA'nın 550 milyar parametreli Nemotron 3 Ultra modeli ise 56,4 puanda kalıyor.

    Ripple-65B Yerel Bilgisayarlarda da Çalıştırılabiliyor

    Ricursive'in mimari tercihinin bir diğer avantajı da modelin çalıştırılması sırasında ortaya çıkıyor. 65 milyar parametreli dense mimari, çok daha büyük MoE modellerine kıyasla daha düşük bellek gereksinimi sunuyor. Modelin BF16 formatındaki tam sürümü yaklaşık 130 GB boyutundayken, NVIDIA donanımları için hazırlanan NVFP4 sürümü 57,2 GB yer kaplıyor. Bu sayede model, 128 GB birleşik belleğe sahip NVIDIA DGX Spark gibi yerel yapay zekâ sistemlerinde çalıştırılabiliyor.

    Ricursive, modelin iki adet NVIDIA B200 GPU üzerinde, herhangi bir kuantizasyon veya özel çekirdek optimizasyonu kullanılmadan saniyede 250 token üretebildiğini de belirtiyor. Bu hız, sekiz eş zamanlı işlem üzerinden yapılan ölçüme dayanıyor. Modelin açık ağırlıklı olarak yayınlanması sayesinde geliştiriciler, Ripple-65B'yi kendi sistemlerine indirerek de kullanabiliyor. Model, Hugging Face'in yanı sıra Together AI, GMI Cloud ile OpenRouter gibi platformlarda da kullanıma sunulmuş durumda. Apache 2.0 lisansı altında yayınlanması ise ticari kullanımın da önünü açıyor.

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