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    Google'ın en hızlı ve güçlü işlemcisi: Tensor G6

    Google, yeni Pixel 11 serisine güç veren, güç verimliliği ve cihaz içi yapay zekaya odaklanan yeni Tensor G6 işlemcisini resmî olarak tanıttı. İşte öne çıkan özellikleri:

    google tensor g6 işlemci tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 11 serisini ve Pixel 11 Pro Fold'u resmi olarak piyasaya sürdü. Dört modelin tamamı, Google'ın en yeni nesil Pixel'leri daha hızlı, daha verimli ve seriyi tanımlayan AI özelliklerini daha iyi işlemesini sağlamak için tasarlanan yeni Tensor G6 çipini içeriyor.

    Daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli

    Google Tensor G6 çip Tam Boyutta Gör
    Google, Tensor G6'nın geçen yılki Tensor G5'e kıyasla %25'e kadar daha hızlı gezinme ve %15 daha hızlı uygulama yükleme sağladığını söylüyor.

    Tensor G6 işlemcinin gerçek yıldızı, geliştirilmiş TPU. Google, Tensor G6'nın silicon mimarisini doğrudan Google DeepMind'ın en yeni yapay zeka modelleriyle birlikte tasarlamış. %50 daha fazla işlem gücü ve daha yüksek bellek bant genişliğiyle donatılan TPU, cihazdaki Gemini Nano modelinin önemli ölçüde daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek kaliteyle çalışmasına olanak tanıyor.

    Bildirim özetleri ve sesli transkriptler gibi günlük arka plan görevleri için G6, yerel iş yüklerini 3.5 kata kadar daha hızlı çalıştırırken 3.5 kata kadar daha az enerji tüketiyor. Bu donanım verimliliği, telefonun Gboard'un yeni imzadan metne çevirileri gibi yapay zeka ağırlıklı belirli görevleri tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

    Kamera ön tarafında Tensor G6, video portreler için özel olarak tasarlanmış özel bir donanım hızlandırıcıyla donatılmış, yükseltilmiş Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) sunuyor. Bu, bir Pixel telefonda ilk kez 4K Portre Video görmemizi sağlıyor. Düşük ışıkta fotoğraf çekimi, Anında Gece Görüşü ile de büyük bir destek elde ederek, yeni Pixel'lerin kalite kaybı olmadan önceki Pixel nesillerine göre 4.5 kata kadar daha hızlı gece çekimleri yapmasına olanak tanıyor. Ek olarak, daha güçlü TPU ve ISP’nin Pixel 11 Pro modellerinde (Fold'da değil) 120x Pro Zoom ve standart Pixel 11 ve Pixel 11 Pro Fold'da 30x Süper Zoom'a kadar ulaşarak aşırı mesafelerde etkileyici detaylara olanak sağladığı iddia ediliyor.

    Google, çipin üretim sürecini ve çekirdek yapılandırmasını henüz doğrulamadı ancak ilk incelemelere göre, Tensor G6’nın 4.1 GHz saat hızına sahip bir “C1 Ultra” çekirdek, 3.4 GHz saat hızında çalışan dört adet performans “C1 Pro" çekirdeği ve 2.65 GHz saat hızına sahip iki adet verimlilik "C1 Pro" çekirdeği ile yedi çekirdekli bir konfigürasyona sahip olduğu söyleniyor.

    Daha güvenli ve geleceğe hazır

    Tensor G6, Google'ın yeni ortaya çıkan, son derece gelişmiş dijital saldırılara karşı koruma olarak tanımladığı kuantum sonrası kriptografi için tasarlanmış yeni Titan M3 güvenlik yardımcı işlemcisiyle birlikte çalışıyor. Google, Titan M3'ün SIM ve banka kartları için kullanılanla aynı düzeyde Common Criteria sertifikasını kazandığını ekliyor. Çip ayrıca kuantum güvenli önyüklemeyi yönetiyor ve Google'ın Güvenilir Yürütme Ortamı Trusty’i dört telefonda da çalıştırıyor.

    Bu yükseltmeler Tensor G6'yı Google'ın bugüne kadarki en yetenekli özel siliconu haline getiriyor. Qualcomm veya Apple'ın en yeni çiplerine kıyasla kıyaslamalarda hâlâ üstünlük sağlayamasa da performans ve verimlilik kazanımları daha akıcı Pixel deneyimine dönüşecek.

    Google Tensor G6 özellikleri

    Google Tensor G6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • İşlem düğümü: TSMC 2nm (N2)
    • CPU 7 çekirdekli Arm C1 serisi CPU, Armv9.3-A
    • CPU çekirdekleri: 1x C1-Ultra 4.11GHz, 4x C1-Pro 3.38GHz, 2x C1-Pro 2.65GHz
    • GPU: Imagination PowerVR C Serisi CXTP-48-1536
    • NPU: Yeni Google TPU, %50 daha fazla işlem gücü, 2 kat daha yüksek bellek bant genişliği
    • ISP: Yükseltilmiş ISP, yeni Özel Video Portre Motoru
    • Güvenlik: Titan M3 güvenlik çipi
    • Depolama ve Bellek: LPDDR5X ve UFS 4.0
    • Modem: MediaTek M90 5G modem, 12 Gbps'ye kadar indirme hızı
    Kaynakça https://store.google.com/us/magazine/google-tensor-pixel-smartphone?hl=en-US https://www.androidauthority.com/google-tensor-g6-3695351/
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