Google’ın iddialı girişimi Project Mariner artık tozlu raflarda

Tam Boyutta Gör Google, internet üzerinde kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebilen deneysel yapay zeka projesi Project Mariner’ı resmi olarak kapattı. Şirketin Project Mariner için hazırlanan resmi sayfasında hizmetin 4 Mayıs 2026 tarihinde sonlandırıldığı ve projede geliştirilen teknolojilerin diğer Google ürünlerine aktarıldığı bilgisi yer alıyor.

2024’te tanıtılmıştı

Google, Project Mariner’ı ilk kez Aralık 2024’te duyurmuştu. Proje, klasik sohbet tabanlı yapay zeka sistemlerinden farklı olarak web üzerinde aktif şekilde işlem yapabilen bir altyapı sunuyordu. Kullanıcı komutlarını anlayarak internet sitelerinde gezinme, belirli görevleri tamamlama ve çok aşamalı işlemleri yürütme gibi yeteneklere sahipti.

Tam Boyutta Gör Şirket daha sonra projeyi güncelleyerek sistemin aynı anda 10 farklı görevi paralel biçimde gerçekleştirebilmesini sağlamıştı. Bu adım özellikle çevrim içi rezervasyon, bilgi toplama ve hesap yönetimi gibi süreçlerde dikkat çekmişti.

Project Mariner bağımsız bir ürün olarak sona ermiş olsa da geliştirilen altyapı tamamen ortadan kalkmış değil. Zira Google, son bir yıl içinde Mariner teknolojisini farklı yapay zeka servislerine entegre etmeye başladı.

Bu entegrasyonların başında Gemini Agent geliyor. Google’ın yeni nesil yapay zeka aracı kullanıcı adına e-postaları arşivleme, otel rezervasyonu oluşturma veya çeşitli çevrim içi görevleri yerine getirme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Şirketin bu özellikleri büyük ölçüde Project Mariner’ın geliştirdiği agentic AI altyapısından beslediği belirtiliyor.

Bunun yanında Google, Mariner’ın web üzerinde işlem yapabilen yeteneklerini yapay zeka destekli arama deneyimi olan AI Mode içerisine de dahil etti. Böylece kullanıcıların yalnızca bilgi aramak yerine yapay zeka aracılığıyla doğrudan işlem yaptırabilmesi hedefleniyor.

Mariner için yolun sonuna gelinmiş olsa da ilerleyen günlerde Google’ın yeni duyurular yapması bekleniyor. Şirketin yıllık geliştirici etkinliği Google I/O 2026, 19 Mayıs’ta başlayacak ve etkinlikte yeni yapay zeka özelliklerinin ve hizmetlerinin tanıtılması bekleniyor.

