    Google’ın ilk yapay zekalı akıllı gözlükleri 2026’da geliyor

    Google, Samsung ve Warby Parker iş birliğiyle geliştirdiği AI gözlüklerini 2026’da piyasaya çıkaracak. Sesli komut desteği ve dahili ekranlı modellerle Meta’ya güçlü bir rakip geliyor.

    Google’ın ilk yapay zekalı akıllı gözlükleri 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka odaklı gözlük pazarına yeniden güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk AI destekli gözlüklerini 2026’da piyasaya sunmayı planladığını açıkladı. Bilindiği üzere Meta, özellikle de Ray-Ban işbirliği ile bu alanda ciddi bir ivme yakalamıştı. Şimdi Google, bu büyüyen pazarda konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    2 farklı tipte çıkacak

    Alphabet çatısı altındaki teknoloji devinin yeni gözlükleri için donanım tasarımı Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker ile ortak yürütülüyor. Google’ın Mayıs ayında bu ortaklıklara yönelik 150 milyon dolarlık bir taahhüt verdiği biliniyor. Ortaklardan Warby Parker, Google ile geliştirilen ilk modelin 2026’da satışa çıkacağını doğruladı.

    Google’ın planladığı ürün ailesi iki ayrı kategoriye ayrılıyor. İlk aşamada kullanıcıların Gemini yapay zeka asistanıyla konuşarak etkileşim kurabildiği ses odaklı gözlükler piyasaya sürülecek. Bunu, lens içine yerleştirilmiş bir mikro ekran sayesinde navigasyon yönlendirmeleri, anlık çeviri gibi bilgileri doğrudan görüntüleyebilen modeller takip edecek.

    Google, bu ekranlı modellerin gelecek yıl tanıtılacağını belirtse de hangi tasarımların ilk olarak piyasaya çıkacağını açıklamadı. En nihayetinde Meta’nın ürün gamına tam bir cevap sunulacak. Yeni gözlükler, şirketin başlıklar için geliştirdiği Android XR işletim sistemi üzerine inşa ediliyor. Bu da Google’ın geniş ekosistemiyle daha sıkı bir entegrasyon ve geliştiricilere daha fazla esneklik anlamına geliyor.

    Kaynakça https://blog.google/products/android/android-show-xr-edition-updates/ https://www.cnbc.com/2025/12/08/google-ai-glasses-launch-2026.html
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

