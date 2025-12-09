Google’ın ilk yapay zekalı akıllı gözlükleri 2026’da geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka odaklı gözlük pazarına yeniden güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk AI destekli gözlüklerini 2026’da piyasaya sunmayı planladığını açıkladı. Bilindiği üzere Meta, özellikle de Ray-Ban işbirliği ile bu alanda ciddi bir ivme yakalamıştı. Şimdi Google, bu büyüyen pazarda konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

2 farklı tipte çıkacak

Alphabet çatısı altındaki teknoloji devinin yeni gözlükleri için donanım tasarımı Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker ile ortak yürütülüyor. Google’ın Mayıs ayında bu ortaklıklara yönelik 150 milyon dolarlık bir taahhüt verdiği biliniyor. Ortaklardan Warby Parker, Google ile geliştirilen ilk modelin 2026’da satışa çıkacağını doğruladı.

Google’ın planladığı ürün ailesi iki ayrı kategoriye ayrılıyor. İlk aşamada kullanıcıların Gemini yapay zeka asistanıyla konuşarak etkileşim kurabildiği ses odaklı gözlükler piyasaya sürülecek. Bunu, lens içine yerleştirilmiş bir mikro ekran sayesinde navigasyon yönlendirmeleri, anlık çeviri gibi bilgileri doğrudan görüntüleyebilen modeller takip edecek.

Meta, “Phoenix” karma gerçeklik gözlüğünü 2027’ye erteledi 1 gün önce eklendi

Google, bu ekranlı modellerin gelecek yıl tanıtılacağını belirtse de hangi tasarımların ilk olarak piyasaya çıkacağını açıklamadı. En nihayetinde Meta’nın ürün gamına tam bir cevap sunulacak. Yeni gözlükler, şirketin başlıklar için geliştirdiği Android XR işletim sistemi üzerine inşa ediliyor. Bu da Google’ın geniş ekosistemiyle daha sıkı bir entegrasyon ve geliştiricilere daha fazla esneklik anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: