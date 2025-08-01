Aylık 250 dolara matematik şampiyonu cebinizde: Gemini 2.5 Deep Think

Google, iki hafta önce OpenAI ile birlikte modellerinin IMO’da gösterdiği başarıyı duyurmuştu. Şimdi bu başarıyı temel alan bu versiyon, Gemini uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.
Paralel düşünceyle çalışan yeni nesil matematik zekası
Gemini 2.5 Deep Think’in yüksek başarı düzeyinin arkasında paralel düşünme adı verilen bir yöntem yatıyor. Bu teknik, modelin aynı anda birden fazla fikri üretip değerlendirmesine ve gerekirse bu fikirleri birleştirerek en doğru sonuca ulaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca modele tanınan uzun düşünme süresi çözüm seçeneklerini daha kapsamlı şekilde taramasını sağlıyor. Yeni pekiştirmeli öğrenme teknikleri de zaman içinde modelin problem çözme kabiliyetini artırıyor.
Google’a göre Gemini 2.5 Deep Think, özellikle iteratif tasarım süreçleri, bilimsel keşifler, matematiksel analizler ve yazılım geliştirme konularında güçlü bir performans sergiliyor. Bu başarı, modelin "Humanity’s Last Exam" gibi çok disiplinli sınavlarda aldığı yüksek puanlarla da destekleniyor. Söz konusu sınav, matematikten beşeri bilimlere kadar 100'den fazla alanda çok modlu sorular içeriyor.
Bu arada altın madalya alan Deep Think sürümü ile bu sürüm tam olarak aynı değil. Gemini 2.5 Deep Think bu sürümüyle 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) ölçütlerinde bronz seviye performans gösterebiliyor. Günlük kullanımda bu versiyon yeterli olurken, altın madalya düzeyine ulaşan varyant yalnızca akademik araştırmalarda ve özel kullanıcılarla paylaşılıyor. Bu üst düzey modelin bir soruyu çözmesi saatler sürebiliyor.Kaynakça https://9to5google.com/2025/08/01/gemini-2-5-deep-think/ https://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-deep-think/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: