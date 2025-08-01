Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aylık 250 dolara matematik şampiyonu cebinizde: Gemini 2.5 Deep Think

    Google, paralel düşünme yeteneğine sahip matematik şampiyonu Gemini 2.5 Deep Think modunu resmen yayınladı. Modele erişmek için 250 dolarlık AI Ultra aboneliği gerekiyor.

    Google’ın matematik şampiyonu aylık 250 dolara cebinizde Tam Boyutta Gör
    Google, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) ödül kazanan yapay zeka modelinin halka açık bir sürümünü kullanıma sundu. "Gemini 2.5 Deep Think" adlı bu gelişmiş model şu an için yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunuluyor. Aylık 250 dolar (8.999 TL) ücretle sunulan abonelik, ilk üç ay için 125 dolarlık (4.499 TL) indirimli seçenek de içeriyor.

    Google, iki hafta önce OpenAI ile birlikte modellerinin IMO’da gösterdiği başarıyı duyurmuştu. Şimdi bu başarıyı temel alan bu versiyon, Gemini uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.

    Paralel düşünceyle çalışan yeni nesil matematik zekası

    Gemini 2.5 Deep Think’in yüksek başarı düzeyinin arkasında paralel düşünme adı verilen bir yöntem yatıyor. Bu teknik, modelin aynı anda birden fazla fikri üretip değerlendirmesine ve gerekirse bu fikirleri birleştirerek en doğru sonuca ulaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca modele tanınan uzun düşünme süresi çözüm seçeneklerini daha kapsamlı şekilde taramasını sağlıyor. Yeni pekiştirmeli öğrenme teknikleri de zaman içinde modelin problem çözme kabiliyetini artırıyor.

    Google’ın matematik şampiyonu aylık 250 dolara cebinizde Tam Boyutta Gör
    Deep Think modu, yalnızca daha iyi düşünmekle kalmıyor; aynı zamanda daha uzun yanıtlar üretebiliyor ve gerektiğinde kod çalıştırma, Google Arama ve diğer araçları da devreye alabiliyor. Google’a göre Deep Think, özellikle parça parça inşa edilen karmaşık görevlerde etkili.

    Google’a göre Gemini 2.5 Deep Think, özellikle iteratif tasarım süreçleri, bilimsel keşifler, matematiksel analizler ve yazılım geliştirme konularında güçlü bir performans sergiliyor. Bu başarı, modelin "Humanity’s Last Exam" gibi çok disiplinli sınavlarda aldığı yüksek puanlarla da destekleniyor. Söz konusu sınav, matematikten beşeri bilimlere kadar 100'den fazla alanda çok modlu sorular içeriyor.

    Google’ın matematik şampiyonu aylık 250 dolara cebinizde Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini 2.5 Deep Think’in içerik güvenliği ve tarafsız dil kullanımı bakımından Gemini 2.5 Pro’ya göre daha başarılı olduğunu belirtti. Gemini 2.5 Deep Think, Gemini uygulamasında günlük sabit sayıda komutla kullanılabiliyor. Kullanıcılar, model seçim ekranında 2.5 Pro seçili durumdayken "Deep Think" seçeneğini etkinleştirerek modele erişebiliyor. Google ayrıca, önümüzdeki haftalarda Gemini 2.5 Deep Think’in araçlı ve araçsız versiyonlarını bir grup güvenilir test kullanıcısına Gemini API üzerinden açmayı planlıyor.

    Bu arada altın madalya alan Deep Think sürümü ile bu sürüm tam olarak aynı değil. Gemini 2.5 Deep Think bu sürümüyle 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) ölçütlerinde bronz seviye performans gösterebiliyor. Günlük kullanımda bu versiyon yeterli olurken, altın madalya düzeyine ulaşan varyant yalnızca akademik araştırmalarda ve özel kullanıcılarla paylaşılıyor. Bu üst düzey modelin bir soruyu çözmesi saatler sürebiliyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2025/08/01/gemini-2-5-deep-think/ https://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-deep-think/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vakıfbank davet et kazan spreysiz saç sabitleme hamamda ne giyilir türksat tv box clio 3 otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HUAWEI Matebook 14
    HUAWEI Matebook 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum