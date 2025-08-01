Aylık 250 dolara matematik şampiyonu cebinizde: Gemini 2.5 Deep Think

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Tam Boyutta Gör Google, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) ödül kazanan yapay zeka modelinin halka açık bir sürümünü kullanıma sundu. "Gemini 2.5 Deep Think" adlı bu gelişmiş model şu an için yalnızca Google AI Ultra abonelerine sunuluyor. Aylık 250 dolar (8.999 TL) ücretle sunulan abonelik, ilk üç ay için 125 dolarlık (4.499 TL) indirimli seçenek de içeriyor.

Google, iki hafta önce OpenAI ile birlikte modellerinin IMO’da gösterdiği başarıyı duyurmuştu. Şimdi bu başarıyı temel alan bu versiyon, Gemini uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.

Paralel düşünceyle çalışan yeni nesil matematik zekası

Gemini 2.5 Deep Think’in yüksek başarı düzeyinin arkasında paralel düşünme adı verilen bir yöntem yatıyor. Bu teknik, modelin aynı anda birden fazla fikri üretip değerlendirmesine ve gerekirse bu fikirleri birleştirerek en doğru sonuca ulaşmasına olanak tanıyor. Ayrıca modele tanınan uzun düşünme süresi çözüm seçeneklerini daha kapsamlı şekilde taramasını sağlıyor. Yeni pekiştirmeli öğrenme teknikleri de zaman içinde modelin problem çözme kabiliyetini artırıyor.

Tam Boyutta Gör Deep Think modu, yalnızca daha iyi düşünmekle kalmıyor; aynı zamanda daha uzun yanıtlar üretebiliyor ve gerektiğinde kod çalıştırma, Google Arama ve diğer araçları da devreye alabiliyor. Google’a göre Deep Think, özellikle parça parça inşa edilen karmaşık görevlerde etkili.

Google’a göre Gemini 2.5 Deep Think, özellikle iteratif tasarım süreçleri, bilimsel keşifler, matematiksel analizler ve yazılım geliştirme konularında güçlü bir performans sergiliyor. Bu başarı, modelin "Humanity’s Last Exam" gibi çok disiplinli sınavlarda aldığı yüksek puanlarla da destekleniyor. Söz konusu sınav, matematikten beşeri bilimlere kadar 100'den fazla alanda çok modlu sorular içeriyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini 2.5 Deep Think’in içerik güvenliği ve tarafsız dil kullanımı bakımından Gemini 2.5 Pro’ya göre daha başarılı olduğunu belirtti. Gemini 2.5 Deep Think, Gemini uygulamasında günlük sabit sayıda komutla kullanılabiliyor. Kullanıcılar, model seçim ekranında 2.5 Pro seçili durumdayken "Deep Think" seçeneğini etkinleştirerek modele erişebiliyor. Google ayrıca, önümüzdeki haftalarda Gemini 2.5 Deep Think’in araçlı ve araçsız versiyonlarını bir grup güvenilir test kullanıcısına Gemini API üzerinden açmayı planlıyor.

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Bu arada altın madalya alan Deep Think sürümü ile bu sürüm tam olarak aynı değil. Gemini 2.5 Deep Think bu sürümüyle 2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) ölçütlerinde bronz seviye performans gösterebiliyor. Günlük kullanımda bu versiyon yeterli olurken, altın madalya düzeyine ulaşan varyant yalnızca akademik araştırmalarda ve özel kullanıcılarla paylaşılıyor. Bu üst düzey modelin bir soruyu çözmesi saatler sürebiliyor.

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