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    Google’ın SpaceX yatırımı 10 yılda 100 kat artarak 94 milyar dolar oldu

    Google’ın çatı şirketi Alphabet’ın 2015’te SpaceX’e yaptığı 900 milyon dolarlık yatırım, şirketin halka arzıyla birlikte 100 kat değer kazandı. Şirketin yatırımının değeri 94 milyar doları gördü.

    Google’ın SpaceX yatırımı 10 yılda 100 kat arttı Tam Boyutta Gör

    Alphabet’in SpaceX’e yaptığı erken dönem yatırımının değeri şirketin halka arzıyla birlikte olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Google’ın çatı şirketi, 2015 yılında SpaceX’e yaptığı 900 milyon dolarlık yatırım karşılığında aldığı hisselerin değerini 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 94,2 milyar dolara çıkardı.

    SpaceX’in en büyük kurumsal yatırımcısı

    Reuters’ın yaptığı analize göre Alphabet, SpaceX’in haziran ayında gerçekleştirdiği 86 milyar dolarlık halka arzın ardından şirketin açık ara en büyük kurumsal yatırımcısı oldu.

    Alphabet, 30 Haziran itibarıyla 551,2 milyon SpaceX hissesine sahipti. SpaceX hisselerinin o günü 170,86 dolardan kapamasıyla birlikte Alphabet’in pozisyonunun değeri de 94,2 milyar dolara çıktı.

    O zirve döneminden sonra SpaceX hisseleri düşüş eğilimine geçti ve Alphabet’in açıklanan payının güncel değeri yaklaşık 81,8 milyar dolara indi.

    Verilere göre Alphabet’in ardından SpaceX’te en büyük kurumsal yatırımcı Gigafund Management oldu. Şirketin 171,8 milyon SpaceX hissesine sahip olduğu görülüyor. Gigafund’u Baillie Gifford, BlackRock ve Ontario Teachers' Pension Plan takip ediyor.

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