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    Google'ın TPU satışları hızla büyüyor: Rakibini ikiye katladı

    Yapay zeka çiplerinde yalnızca kendi bulut altyapısını desteklemekle kalmayan Google, TPU satışları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirket, rakibi ikiye katladı.

    Google'ın TPU satışları hızla büyüyor: Rakibini ikiye katladı Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka odaklı çip yatırımları, şirketin bulut işinde giderek daha önemli bir gelir kaynağı haline geliyor. Son olarak Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, şirketin Tensor Processing Unit (TPU) rekabetinde en büyük rakibinden iki kat daha büyük olduğunu söyledi. 

    AI çipleri için iddialı açıklama

    Kurian'ın açıklaması, Goldman Sachs tarafından düzenlenen Communacopia konferansında geldi. Google, ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken ilk kez üçüncü taraf müşterilere yapılan TPU satışlarını da bulut gelirlerine dahil etmişti. Şirketin ikinci çeyrek bulut geliri yıllık bazda yüzde 82 artarak 24,77 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin 22,46 milyar dolarlık beklentisini geride bıraktı.

    Peki Google TPU işini nasıl büyütüyor? Google, TPU gelirlerini üç farklı model üzerinden elde ediyor. Bunlardan ilki, müşterilerin Google Cloud üzerinden TPU işlem gücü kiralaması. İkinci modelde şirket, TPU sistemlerini doğrudan müşterilerin kendi veri merkezlerinde kullanması için satıyor. Anthropic de bu modeli kullanan şirketler arasında.

    Üçüncü model ise Google'ın Blackstone ile kurduğu bulut bilişim ortaklığı üzerinden TPU sistemlerinin sunulmasını kapsıyor. Böylece Google, TPU donanımını yalnızca kendi bulut altyapısı içerisinde kullanmak yerine doğrudan müşterilere ulaşan bir ürün haline getiriyor. Google'ın bu alandaki en yeni ürünü ise mayıs ayında tanıtılan sekizinci nesil TPU ailesi Ironwood oldu. 

    Hedef 100 milyar doları aşmak

    Morgan Stanley analisti Brian Nowak, Google'ın TPU satışlarına ilişkin beklentisini önemli ölçüde yükseltti. Nowak'a göre Google Cloud'un yalnızca bulut üzerinden kiralama dışındaki TPU satışlarından 2027 yılında 27 milyar dolarlık gelir elde etmesi mümkün. Ayrıca analist, Google'ın 2026'nın ikinci yarısında 0,3 gigawatt, 2027'de 3,2 gigawatt ve 2028'de 4,2 gigawatt seviyesinde TPU sistemi satabileceğini düşünüyor.

    Bu tahmin, TPU bağlantılı Google Cloud gelirinin 2027'de 84 milyar dolar, 2028'de ise 108 milyar dolara ulaşabileceğine işaret ediyor. Google'ın yapay zeka altyapısına yönelik yatırımları da bu büyümeyi destekliyor. Şirket, 2026 yılı sermaye harcamaları beklentisini 195-205 milyar dolar aralığına yükseltti. İkinci çeyrekte sermaye harcamaları yıllık bazda yüzde 100 artarak 44,9 milyar dolara çıktı. Google'ın bulut biriminin sipariş birikimi de ikinci çeyrekte 514 milyar dolara yükseldi. İlk çeyrekte bu rakam 460 milyar dolar seviyesindeydi.

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