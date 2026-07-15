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    Google'ın trafiği, yapay zekadaki artan rekabete rağmen büyümeye devam ediyor

    Google, yapay zeka alanında artan rekabete rağmen büyümeyi sürdürüyor. Google'ın küresel günlük web ziyaretleri, Haziran ayında bir önceki yıla kıyasla %4 artarak 2,8 milyara ulaştı.

    Google'ın trafiği, yapay zekadaki artan rekabete rağmen büyüyor Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka alanında artan rekabete rağmen büyümeyi sürdürüyor. BofA Securities tarafından derlenen verilere göre Google'ın küresel günlük web ziyaretleri, Haziran ayında bir önceki yıla kıyasla %4 artarak 2,8 milyara ulaştı.

    ChatGPT sabit seyrederken, Gemini ve Claude hızla büyüyor

    Aynı BofA verilerine göre, ChatGPT'nin web trafiği 179 milyon seviyesinde yatay kaldı. Buna karşılık Gemini'nin web ziyaretleri yıllık bazda yüzde 341, Claude'un ise yüzde 736 arttı. Meta AI da yüzde 98'lik büyüme kaydetti. Ancak yüksek büyüme oranlarına rağmen Gemini ve Claude'un toplam trafiği hâlâ Google ve ChatGPT'nin oldukça gerisinde bulunuyor.

    Sensor Tower verilerine göre ise Google uygulamasının küresel günlük aktif kullanıcı sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 2,2 milyara ulaştı. Aynı dönemde ChatGPT günlük 440 milyon aktif kullanıcıyla yatay seyrederken, Gemini kullanıcı sayısını yüzde 7 artırarak 118 milyona, Claude ise yüzde 9 artışla 18 milyona çıkardı.

    Haziran ayında en fazla yeni kullanıcı kazanan yapay zeka uygulaması ise Gemini oldu. Google'ın yapay zeka asistanı yalnızca bir ay içinde 8 milyon yeni günlük aktif kullanıcı kazanırken, ChatGPT ve Claude yaklaşık 2'şer milyon yeni kullanıcı ekledi. Meta AI ise aynı dönemde yaklaşık 200 bin günlük aktif kullanıcı kaybetti.

    Statcounter verileri de Google'ın arama motoru pazarındaki liderliğini güçlendirdiğini gösteriyor. Şirketin küresel arama motoru pazar payı haziran ayında aylık 79 baz puan ve yıllık 171 baz puan artarak yüzde 91,3'e yükseldi. Bing'in küresel pazar payı ise aylık 30 baz puanlık artışla yüzde 4,7 seviyesine çıktı. ABD'de Google'ın pazar payı aylık 86 baz puan artarak yüzde 86,7 oldu.

    Kaynakça https://www.barrons.com/articles/google-traffic-grows-even-as-ai-rivals-explode-e146d551 https://ca.finance.yahoo.com/news/musk-calls-rival-anthropic-current-190407698.html?guccounter=1
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