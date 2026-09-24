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    Google’ın Türk yapay zeka lideri açıkladı: Gemini 4 neredeyse hazır

    Google DeepMind Başkanı Koray Kavukçuoğlu, Gemini 4’ün geliştirmesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Google, yeni amiral gemisi yapay zeka modelini bu yıl yayınlamayı hedefliyor.

    Google’ın Türk yapay zeka lideri: Gemini 4 neredeyse hazır Tam Boyutta Gör
    Google, yeni amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 4’ün geliştirme sürecinde artık son aşamalara gelmiş durumda. Ağustos ayında Google DeepMind’ın başına geçen Koray Kavukçuoglu, modelin eğitim sonrası aşamasının ilk dönemlerinde olduğunu ve şirketin Gemini 4’ü yıl sonundan çok daha önce yayınlamayı hedeflediğini açıkladı.

    Gemini 4 için çalışmalar hızlandı

    Kavukçuoglu, The Information tarafından düzenlenen AI Agenda Live Summit kapsamında Gemini 4 hakkında açıklamalarda bulundu. DeepMind liderliğini üstlenmesinin ardından yaptığı ilk medya açıklamasında konuşan yönetici, modelin temel eğitim sürecinin tamamlandığını, performans ve güvenilirlik açısından geliştirildiği aşamaya geçildiğini belirtti.

    Kavukçuoğlu, ekiplerin elde ettiği sonuçlardan memnun olduğunu ve geliştirme sürecinde hızlı iterasyonların devam edeceğini söyledi. Ancak şirket henüz model için kesin bir çıkış tarihi paylaşmadı.

    Bilindiği üzere Google, Gemini 3 serisini Kasım 2025’te piyasaya sürmüştü. Sonraki dönemde daha küçük ve hızlı Flash modellerine odaklanılırken Gemini 3.5 Pro için duyurulan kapsamlı güncelleme de beklenen tarihte kullanıma sunulmamıştı. Halihazırda Gemini modelleri OpenAI ve Anthropic’in son modellerinin gerisinde kalmış durumda.

    Google CEO’su Sundar Pichai, Mayıs ayında düzenlenen I/O etkinliğinde Gemini 3.5 Pro için büyük bir güncellemenin haziranda geleceğini açıklamıştı. Ancak bu sürüm hiç bir zaman gerçek dünyaya adım atmadı. Kavukcuoglu, şirketin bu süreçte bir adım geri çekilerek daha hızlı çalışan Flash modellerinin geliştirilmesine ağırlık verdiğini söyledi.

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