Google'ın yapay zeka araması ters tepti: Rakipler yükselişte

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka destekli yeni arama sistemi, kullanıcılar arasında giderek daha fazla eleştiri almaya başladı. Gelen bilgilere göre şirketin YZ destekli arama sonuçları hem yanlış bilgi üretmesi hem de internet sitelerinin trafiğini düşürmesi nedeniyle tepki çekiyor.

Google'ın farklı internet sitelerindeki içerikleri topladığı ve bunları yapay zeka özetleri halinde yeniden sunduğu belirtiliyor. Ancak bu durumun, içeriğin asıl kaynağı olan sitelerin ziyaretçi kaybetmesine yol açtığı ifade ediliyor. Eleştiriler yalnızca trafik kaybıyla da sınırlı değil. Özellikle sağlık ve güvenlik gibi hassas konularda yapay zeka özetlerinde yanlış, anlamsız veya tehlikeli bilgiler görülebildiği vurgulanıyor.

Rakip arama motorları kullanıcı kazanmaya başladı

Bu durum rakip arama motorlarına önemli bir fırsat sunmuş durumda. Özellikle DuckDuckGo tarafında kullanıcı sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığı belirtiliyor. Şirketin bir hafta içinde yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme kaydettiği aktarılıyor.

Buna rağmen Google, Çin pazarı hariç tutulduğunda küresel arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutmaya devam ediyor. Bu süreçten en büyük kazancı elde edebilecek şirketlerden birinin aylık 1 milyar kullanıcısı olan Bing'in sahibi Microsoft olduğu belirtiliyor.

