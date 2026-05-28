Google'ın yapay zeka araması ters tepti: Rakipler yükselişte

Google'ın farklı internet sitelerindeki içerikleri topladığı ve bunları yapay zeka özetleri halinde yeniden sunduğu belirtiliyor. Ancak bu durumun, içeriğin asıl kaynağı olan sitelerin ziyaretçi kaybetmesine yol açtığı ifade ediliyor. Eleştiriler yalnızca trafik kaybıyla da sınırlı değil. Özellikle sağlık ve güvenlik gibi hassas konularda yapay zeka özetlerinde yanlış, anlamsız veya tehlikeli bilgiler görülebildiği vurgulanıyor.
Rakip arama motorları kullanıcı kazanmaya başladı
Bu durum rakip arama motorlarına önemli bir fırsat sunmuş durumda. Özellikle DuckDuckGo tarafında kullanıcı sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığı belirtiliyor. Şirketin bir hafta içinde yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme kaydettiği aktarılıyor.
Buna rağmen Google, Çin pazarı hariç tutulduğunda küresel arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde tutmaya devam ediyor. Bu süreçten en büyük kazancı elde edebilecek şirketlerden birinin aylık 1 milyar kullanıcısı olan Bing'in sahibi Microsoft olduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.