Google'ın yapay zeka hamlesi beklenen getiriyi sağlamıyor: Hisseler çakıldı

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Tam Boyutta Gör Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, temmuz-eylül döneminde yaklaşık 128 milyar dolar gelir elde ederken 26 milyar doların üzerinde net kâr açıkladı. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artmasına rağmen hisse başına kazanç beklentilerin oldukça altında kaldı. Bunun üzerine Alphabet hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 13'e varan değer kaybı yaşarken, kapanışa doğru düşüş yüzde 12 civarında gerçekleşti.

Alphabet'in hisse başına kazancı 2,12 dolar olarak açıklanırken analistlerin beklentisi 3,02 dolardı. Şirketin net kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 9 milyar dolar geriledi. Buna karşın Google Cloud, 30 milyar doları aşan geliriyle analist beklentilerini geride bıraktı.

Google'ın yapay zeka aramaları daha az kazandırıyor

Alphabet'in finansal sonuçlarında yatırımcıların dikkatini çeken en önemli gelişmelerden biri, Google Arama'nın büyüme hızındaki yavaşlama oldu. Şirketin Ticari İşler Direktörü Philipp Schindler, üçüncü çeyrekte arama hacminin yıllık bazda yüzde 12 arttığını açıkladı. Ancak bu oran, ikinci çeyrekteki yüzde 17 ve ilk çeyrekteki yüzde 19'luk büyümenin oldukça gerisinde kaldı. Arama gelirleri de üçüncü çeyrekte yatay seyretti.

Tam Boyutta Gör Bu yavaşlamanın arkasındaki nedenlerden birinin kullanıcıların bilgi edinmek için yapay zeka sohbet botlarına yönelmesi olduğu değerlendiriliyor. Google'ın Gemini modelleriyle desteklenen yapay zeka arama deneyimini yaygınlaştırma çabaları ise henüz şirketin geleneksel arama iş koluyla aynı gelir seviyesine ulaşabilmiş değil.

Schindler'in açıklamasına göre AI Mode üzerinden gerçekleştirilen her sorgu, benzer bir geleneksel Google aramasına kıyasla daha az gelir sağlıyor. Bunun temel nedenleri arasında yapay zeka aramalarında daha az reklam gösterilmesi ve bu reklamların daha düşük gelir üretmesi bulunuyor.

Google, zamanla yapay zeka aramalarındaki reklam gelirlerinin artmasını bekliyor. Ancak reklamverenlerin bu yeni reklam modelinin değerini anlamasının zaman alabileceği belirtiliyor. Şirketin araştırmaları, kullanıcıların AI Mode içerisinde karşılaştıkları reklamları geleneksel arama reklamlarından daha alakalı ve faydalı bulduğunu gösteriyor.

Google ayrıca AI Mode reklamlarını daha fazla uluslararası pazara taşımaya hazırlanıyor. ABD'de ise çok aşamalı reklam sistemini devreye alacak. Bu sistemde kullanıcı yapay zeka ile sohbet etmeye devam ettikçe sponsorlu bağlantılar da konuşmanın bağlamına göre değişebilecek.

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Google'ın 300 milyar dolarlık yapay zeka yatırım planı

Alphabet'in karşı karşıya olduğu bir diğer önemli sorun ise yapay zeka altyapısına yönelik hızla artan harcamalar. Şirket, üçüncü çeyrekte 51,4 milyar dolarlık sermaye harcaması gerçekleştirdi. Bu harcamaların etkisiyle serbest nakit akışı -9,06 milyar dolara yükseldi. Önceki çeyrekte bu rakam -5,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Google, 2026 yılı toplam sermaye harcamalarının 195-205 milyar dolar aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Şirket, 2027 yılında 300 milyar doların üzerinde yapay zeka yatırımı yapmayı hedefliyor.

Şirketin bu ölçekte harcama yapmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri Google Cloud'un büyümesi. Bulut bölümünün gelirlerinin bir yılda iki kattan fazla artması, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu gösteriyor. Google'ın veri merkezleri ve işlem gücü yalnızca Gemini gibi kendi hizmetlerini değil, altyapısını kiralayan çok sayıda yapay zeka girişimini de destekliyor.

Bununla birlikte bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Yapay zeka girişimlerinin altyapı harcamaları büyük ölçüde yatırımcı finansmanına dayanıyor. Bu finansman kaynaklarının azalması, Google Cloud'a yönelik talebi de olumsuz etkileyebilir.

Google bir yandan yapay zeka yatırımlarını artırırken diğer yandan geleneksel arama işindeki büyümenin yavaşlamasıyla karşı karşıya. Yapay zeka aramalarının henüz geleneksel aramalar kadar gelir üretmemesi de bu dönüşümün finansal açıdan risklerini artırıyor. Şirketin önümüzdeki dönemde hem devasa altyapı yatırımlarını kârlılığa dönüştürmesi hem de arama pazarındaki konumunu koruması gerekecek.

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