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    Google, yapay zekâ çiplerinde Nvidia'nın hakimiyetini kırmak için kesenin ağzını açtı

    Google, yapay zekâ çipi yarışında vites yükseltti. Şirket, Nvidia'ya rakip olmak ve TPU kullanımını artırmak için veri merkezi projelerine milyarlarca dolarlık destek sağlıyor.

    Google'ın yeni hedefi yapay zekâ çipi pazarında Nvidia'yı yakalam Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanındaki yarış büyük ölçüde yazılım tarafında yaşanıyor gibi görünse de bu yarışın perde arkasında çok daha kritik bir mücadele sürüyor. Çünkü ChatGPT, Gemini, Claude gibi gelişmiş yapay zekâ modellerinin çalışabilmesi için devasa veri merkezleri ve son derece güçlü AI çipleri gerekiyor. Bugün bu alanda tartışmasız lider konumda bulunan şirket ise Nvidia. Şirketin geliştirdiği GPU'lar, yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde ve çalıştırılmasında adeta sektör standardı hâline gelmiş durumda. Ancak teknoloji devleri, hem Nvidia'ya olan bağımlılıklarını azaltmak hem de giderek artan yapay zekâ harcamalarından daha büyük pay almak için kendi çiplerini geliştirmeye devam ediyor. Bu şirketlerin başında gelen Google, şimdi bu alandaki planlarını daha da ileri taşımış gibi görünüyor.

    Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre Alphabet (Google'ın çatı şirketi), Nvidia'nın yapay zekâ çipi pazarındaki hakimiyetine meydan okumak için milyarlarca dolarlık yeni bir strateji uygulamaya koydu. Şirket, yalnızca kendi Tensör İşlem Birimlerini (TPU) geliştirmekle yetinmiyor; aynı zamanda bu çiplerin kullanılacağı veri merkezi altyapılarını da doğrudan finanse ediyor. Hedef, sadece Gemini'yı besleyecek TPU'ları geliştirmenin ötesine geçip dışa açılarak yeni bir gelir kaynağı yaratmak.

    Google, Nvidia'nın Stratejisini Kopyalıyor

    Google'ın yeni planının merkezinde New York'un batısında bulunan Lake Mariner veri merkezi kampüsü yer alıyor. Şirketin, bu proje için yaklaşık 3,2 milyar dolarlık finansal güvence sağladığı belirtiliyor. Söz konusu veri merkezi, AI bulut platformu Fluidstack tarafından işletilecek ve burada yer alan binlerce Google TPU'su, Anthropic'in Claude modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılacak.

    Bu hamle, Nvidia'nın son yıllarda izlediği stratejiyle dikkat çekici benzerlikler taşıyor. Nvidia, yalnızca çip satan bir şirket olarak kalmayıp müşterilerinin büyük yapay zekâ kümeleri kurabilmesi için finansman ve altyapı desteği de sağlayarak ekosistemini büyütmüştü. Google da şimdi benzer bir yaklaşım izleyerek kendi çiplerine olan talebi artıracak altyapı projelerini doğrudan destekliyor. Böylece şirket, yalnızca bir çip tasarımcısı değil, aynı zamanda kendi yapay zekâ ekosisteminin finansörü hâline geliyor.

    Nvidia'nın bugün sahip olduğu üstünlüğe rağmen alternatif AI çiplerine yönelik ilgi giderek artıyor. Broadcom CEO'su Hock Tan'ın açıklamalarına göre Google'ın TPU işi şimdiden onlarca milyar dolarlık gelir üretmiş durumda. Şirketin tahminleri, TPU sevkiyatlarının 2026 yılında 4,3 milyon seviyesine ulaşacağını, 2028'e gelindiğinde ise bu rakamın 35 milyona çıkabileceğini gösteriyor. Pazar araştırma şirketi TrendForce da özel yapay zekâ çiplerinin satışlarının 2026 yılında yüzde 45 büyümesini bekliyor. Bu oran, geleneksel GPU pazarındaki büyüme tahminlerinin neredeyse üç katına karşılık geliyor.

    Google, AI Çiplerini Cazip Hâle Getirmek İçin Farklı Adımlar da Atıyor

    Google'ın bu alanda elini güçlendirmek için attığı tek adım altyapı projelerine finansman sağlamak değil. Şirketin, 2028 yılı için Intel'e milyonlarca TPU üretim siparişi verdiği biliniyor. Ayrıca yeni nesil özel çiplerin geliştirilmesi konusunda da Marvell Technology ile görüşmeler yürütülüyor.

    Öte yandan Google, geliştiricilerin Nvidia'nın yıllardır büyük avantaj sağlayan CUDA yazılım ekosistemine olan bağımlılığını azaltmak için TorchTPU adlı yeni bir yazılım katmanı da geliştirdi. Çünkü yapay zekâ çip yarışında yalnızca donanım performansı değil, geliştiricilerin kullandığı yazılım araçları ve ekosistemler de belirleyici rol oynuyor. Nvidia yalnızca güçlü çipleriyle değil, yıllar içinde oluşturduğu yazılım ekosistemi ve sektör genelindeki hakimiyetiyle de rakiplerinin önünde yer alıyor. Bu nedenle Google'ın Nvidia'nın üstünlüğünü kırabilmek için burada da elini kuvvetlendirmesi gerekiyor.

    Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/google-deploys-billions-to-cha-23o3ipTDSLKg.h5fJQCl8A https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/googles-ai-chip-strategy-gets-120922099.html
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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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