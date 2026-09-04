Google’ın yeni yapay zekası hava durumu tahmininde iddialı: Uydular da sisteme eklendi

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Tam Boyutta Gör Google DeepMind, yapay zeka destekli hava durumu tahmin modeli WeatherNext’in yeni sürümü WeatherNext 3’ü duyurdu. Yeni model sıcaklık, nem ve rüzgar hızı gibi temel hava durumu değişkenlerinde daha ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü tahminler sunmayı hedefliyor.

WeatherNext 3’ün önceki nesle kıyasla en önemli farklarından biri tahmin çözünürlüğünde görülüyor. WeatherNext 2, 25 kilometrelik karelerden oluşan bir grid kullanırken yeni model 5 kilometrelik kareler üzerinden tahmin üretebiliyor. Ayrıca tahminler saatlik olarak sunulabiliyor.

Canlı uydu verileri modele dahil edildi

DeepMind’a göre WeatherNext 3’ün bu seviyede ayrıntı sunabilmesinin temelinde kullanılan yeni veri kaynakları bulunuyor. Önceki modellerde kullanılan sayısal hava tahmin modellerinden gelen verilerde yaklaşık altı saatlik gecikme bulunuyordu. WeatherNext 3 ise canlı uydu verilerini doğrudan modele dahil ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, atmosferin sürekli güncellenen durumunu modele aktarmayı sağlıyor. Model aynı zamanda daha seyrek bulunan meteoroloji istasyonu verilerinden de yararlanıyor. Böylece özellikle nem gibi kısa mesafelerde bile ciddi değişiklik gösterebilen hava durumu verilerinde daha ayrıntılı tahminler yapılabiliyor.

Yağış tahminlerinde yüzde 50’ye varan iyileşme

WeatherNext 3’ün öne çıkan geliştirmelerinden biri de yağış tahminleri. Google, NASA’dan alınan yağış verilerini kendi uydu analizleriyle birleştirerek modelin yağmur ve kar gibi yağış türlerini tahmin etme kabiliyetini geliştirdiğini belirtiyor.

DeepMind, yeni modelin yağış tahminlerinde yüzde 50’ye varan oranda daha yüksek doğruluk sağlayabildiğini söylüyor. İyileşmenin özellikle geçmişte hava tahminlerinin daha az güvenilir olduğu bölgelerde daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

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Google, WeatherNext 3’ün yüksek çözünürlüklü tahmin yeteneklerinin özellikle yenilenebilir enerji sektöründe kullanılabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte WeatherNext 3 modeli Google Arama, Gemini uygulaması ve Google Haritalar ile birlikte Google Maps Weather API ve Google Earth Engine platformlarına güç verecek.

Modeli doğrudan denemek isteyen kullanıcılar ise Weather Lab üzerinden WeatherNext 3’ü deneyebiliyor. Google ayrıca ilk WeatherNext modelini Ağustos 2026 itibarıyla açık kaynak hale getirdi.

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