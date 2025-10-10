Giriş
    Google, işletmelere özel Gemini sürümünü tanıttı

    Google, kurumsal müşteriler için yapay zeka ajanları sunan yeni Gemini aboneliklerini tanıttı. Gemini Enterprise ve Business ile kodlama bilgisi gerekmeden akıllı ajanlar oluşturulacak.

    Google, işletmelere özel Gemini sürümünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Google, kurumsal müşteriler için geliştirdiği yapay zeka ajanlarını daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni Gemini abonelik paketlerini tanıttı. Şirket, bu hamleyle işletmelere özel görevleri yerine getirebilen yapay zeka destekli ajanların yaygın kullanımını hedefliyor.

    Kurumsala özel Gemini’ler

    Yeni hizmet Gemini Enterprise ve Gemini Business olmak üzere iki farklı düzeyde sunulacak. Gemini Enterprise, büyük ölçekli kurumları hedeflerken aylık kişi başı 30 dolar fiyata sahip olacak. Daha küçük ölçekli şirketler için hazırlanan Gemini Business aboneliğinin ücreti ise aylık kişi başı 21 dolar olarak belirlendi. Her iki paket de çalışanlara Box, Microsoft ve Salesforce gibi platformlardaki verileri kullanarak kendi yapay zeka ajanlarını oluşturma imkanı sağlıyor. Üstelik Gemini Enterprise ve Gemini Business, kodlama bilgisi gerektirmeden kullanılabiliyor.

    Google, işletmelere özel Gemini sürümünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Gemini abonelikleri kapsamında ayrıca yazılım geliştirme, veri bilimi ve müşteri etkileşimi gibi alanlara yönelik hazır Google ajanları da sunuluyor. Bunun yanı sıra Workday ve benzeri kurumsal yazılım sağlayıcılarından gelen ajanlara da erişim imkanı bulunuyor. Bu yeni paketler, Google’ın geçtiğimiz Aralık ayında duyurduğu Agentspace aracının yeteneklerini de içeriyor. Mevcut Agentspace müşterileri, sözleşme süreleri boyunca ücretsiz olarak Gemini Enterprise veya Business aboneliklerine yükseltilecek.

    Model Armor sistemi devrede

    Aboneliklerle birlikte gelen dikkat çekici yeniliklerden biri de Model Armor sistemi oldu. Bu özellik, kurumların yapay zeka sohbetlerindeki istek ve yanıtları denetleyip filtrelemesine olanak tanıyor. Böylece güvenlik ve veri gizliliği ayarları için ek bir yapılandırma gereksinimi ortadan kalkıyor.

    Bu arada yeni abonelikler de Google’ın metin, görsel ve video verileriyle çalışabilen Gemini yapay zeka modellerine dayanıyor. Google’ın ise önümüzdeki süreçte Gemini 3.0 sürümünü çıkarması bekleniyor.

