    Google, Lyria 3 Pro'yu tanıttı: 3 dakikaya kadar yapay zeka destekli müzik

    Google, metin girdilerinden şarkılar üreten yapay zeka modeli Lyria’nın yeni sürümü olan Lyria 3 Pro’yu tanıttı. Yeni araç, kullanıcıların 3 dakikaya kadar müzikler oluşturmasına olanak tanıyor. 

    Google, metin girdilerinden şarkılar üreten yapay zeka modeli Lyria’nın yeni sürümü olan Lyria 3 Pro’yu tanıttı. Şirketin yeni müzik üretim aracı, artık kullanıcıların 3 dakikaya kadar uzanan tam şarkılar oluşturmasına olanak tanıyor. Daha önceki sürümde 30 saniyelik parçalar üretilebiliyordu.

    Çok daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor

    Yeni model aynı zamanda çok daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar artık şarkının giriş, kıta, nakarat ve köprü gibi belirli bölümlerini ayrı ayrı tarif edebiliyor. Google’a göre Lyria 3 Pro, önceki versiyona kıyasla müzikal yapıyı çok daha iyi kavrıyor ve farklı tarzları denemek ya da karmaşık geçişlere sahip parçalar üretmek için oldukça uygun.

    Model, metin komutlarının yanı sıra görsel ve video girdilerinden de ilham alarak müzik ve söz üretebiliyor. Böylece kullanıcılar bir “his” tarif ederek ya da bir içerik yükleyerek doğrudan buna uygun bir soundtrack oluşturabiliyor.

    Araç şu anda ücretli Gemini kullanıcıları ile Vertex AI üzerinden kurumsal müşterilere sunulmuş durumda. Ayrıca geliştiriciler Gemini API ve Google AI Studio aracılığıyla modele erişebiliyor. Şirket, bu teknolojiyi yapay zeka destekli video üretim platformu Google Vids’e de entegre etmeye başladı.

    Google, modeli geliştirirken sorumluluk ilkesini ön planda tuttuklarını belirtiyor. Bu nedenle eğitim sürecinde yalnızca lisanslı içerikler kullanıldı. Ayrıca Lyria 3 Pro ile oluşturulan tüm içeriklere, yapay zeka üretimi olduğunu belirlemek için SynthID adlı dijital filigran ekleniyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

