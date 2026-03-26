Google, Lyria 3 Pro'yu tanıttı: 3 dakikaya kadar yapay zeka destekli müzik

Çok daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor
Yeni model aynı zamanda çok daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar artık şarkının giriş, kıta, nakarat ve köprü gibi belirli bölümlerini ayrı ayrı tarif edebiliyor. Google’a göre Lyria 3 Pro, önceki versiyona kıyasla müzikal yapıyı çok daha iyi kavrıyor ve farklı tarzları denemek ya da karmaşık geçişlere sahip parçalar üretmek için oldukça uygun.
Model, metin komutlarının yanı sıra görsel ve video girdilerinden de ilham alarak müzik ve söz üretebiliyor. Böylece kullanıcılar bir “his” tarif ederek ya da bir içerik yükleyerek doğrudan buna uygun bir soundtrack oluşturabiliyor.
Araç şu anda ücretli Gemini kullanıcıları ile Vertex AI üzerinden kurumsal müşterilere sunulmuş durumda. Ayrıca geliştiriciler Gemini API ve Google AI Studio aracılığıyla modele erişebiliyor. Şirket, bu teknolojiyi yapay zeka destekli video üretim platformu Google Vids’e de entegre etmeye başladı.
Google, modeli geliştirirken sorumluluk ilkesini ön planda tuttuklarını belirtiyor. Bu nedenle eğitim sürecinde yalnızca lisanslı içerikler kullanıldı. Ayrıca Lyria 3 Pro ile oluşturulan tüm içeriklere, yapay zeka üretimi olduğunu belirlemek için SynthID adlı dijital filigran ekleniyor.
