Google, araçta toplantı dönemini resmen başlattı

Yalnızca sesli aramalar
Android Auto'da Google Meet yalnızca sesli aramaları destekliyor. Görüntülü aramalar devre dışı ve toplantı sırasında telefonun kamerası kapalı kalıyor. Bu, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmaya ve sürüşü daha güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor.
Toplantıya hızlı katılma
Arayüz çok basit. Kendinizi sessize alabiliyor veya sesinizi açabiliyor ve istediğiniz zaman toplantıdan çıkabiliyorsunuz. Ancak, araçtan yeni bir Meet araması başlatamıyorsunuz. Sadece planlanmış toplantılara katılabiliyor ya da gelen Meet aramalarını yanıtlayabiliyorsunuz.
Özel araç modu
Android Auto'daki Google Meet, iş profili hesaplarını tam olarak desteklemiyor. Kullanıcılar aktif iş aramalarını görebiliyor ancak bu hesaplardan planlanmış toplantıları veya arama geçmişini görüntüleyemiyor.
Google, Android Auto'daki Google Meet ile sürücülerin seyahat halindeyken önemli toplantılara katılmasını daha kolay ve güvenli hale getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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