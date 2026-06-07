Google, araçta toplantı dönemini resmen başlattı

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Tam Boyutta Gör Google, Meet'i Android Auto'daki tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Bu, araç kullanırken Google Meet'te planlanmış görüşmelere katılabileceğiniz anlamına geliyor. Güvenlik açısından uygulama, dikkatinizi dağıtmadan görüşme yapmanıza olanak tanıyan basitleştirilmiş bir arayüz sunuyor.

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Yalnızca sesli aramalar

Android Auto'da Google Meet yalnızca sesli aramaları destekliyor. Görüntülü aramalar devre dışı ve toplantı sırasında telefonun kamerası kapalı kalıyor. Bu, dikkat dağıtıcı unsurları azaltmaya ve sürüşü daha güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor.

Toplantıya hızlı katılma

Tam Boyutta Gör Android Auto ekranında Meet uygulamasını açtığınızda o gün için planlanmış toplantıları görebiliyorsunuz. Tek bir dokunuşla toplantıya katılabiliyorsunuz. Ön arama ekranı veya ek kurulum yok.

Arayüz çok basit. Kendinizi sessize alabiliyor veya sesinizi açabiliyor ve istediğiniz zaman toplantıdan çıkabiliyorsunuz. Ancak, araçtan yeni bir Meet araması başlatamıyorsunuz. Sadece planlanmış toplantılara katılabiliyor ya da gelen Meet aramalarını yanıtlayabiliyorsunuz.

Özel araç modu

Tam Boyutta Gör Google, güvenliği artırmak için bazı özellikleri de kaldırmış. El Kaldırma, Anketler ve Soru-Cevap gibi seçenekler, Android Auto'daki Meet’te devre dışı bırakılmış. Yalnız, "On-the-Go" modu adı verilen kullanışlı bir özellik eklenmiş. Araçta bir Meet araması başladığında, bağlı Android telefon otomatik olarak Hareket Halinde moduna geçiyor.

Android Auto'daki Google Meet, iş profili hesaplarını tam olarak desteklemiyor. Kullanıcılar aktif iş aramalarını görebiliyor ancak bu hesaplardan planlanmış toplantıları veya arama geçmişini görüntüleyemiyor.

Google, Android Auto'daki Google Meet ile sürücülerin seyahat halindeyken önemli toplantılara katılmasını daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

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Google Meet Android Auto'da: Araçta güvenli toplantı

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