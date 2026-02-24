Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar'a gerçek zamanlı konum paylaşımı geliyor

    Google Mesajlar'ın yeni özelliği gerçek zamanlı konum paylaşımı ile sohbetlerde canlı takip sonunda mümkün. Yeni özellik nasıl çalışacak, hangi seçenekleri sunacak? İşte detaylar:

    Google Mesajlar'a gerçek zamanlı konum paylaşımı geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Mesajlar gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğiyle önemli bir eksiğini kapatmaya hazırlanıyor. Uygulamanın yeni bir test sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların sohbet içinde belirli bir süre boyunca canlı konumlarını paylaşmasına imkan tanıyor. Henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olsa da yapılan testlerde özelliğin baştan sona nasıl çalışacağı netleşmiş durumda.

    Gerçek zamanlı konum paylaşımı sohbet içine entegre ediliyor

    Yeni özellikle birlikte "Gerçek Zamanlı Konum" seçeneği doğrudan bir sohbetin ekler menüsünde yer alacak. Kullanıcı bu seçeneğe dokunduğunda, konumunu belirli bir süre boyunca karşı tarafla paylaşabilecek. İlk aşamada 1 saat, sadece bugün ve özel süre seçeneklerinin sunulacağı görülüyor. Sistem, konum izinleri verilmemişse kullanıcıdan gerekli yetkileri talep ediyor. İzinler sağlandıktan sonra canlı konum paylaşımı başlatılıyor ve sohbet ekranının üst kısmında kalıcı bir banner beliriyor. Bu banner, paylaşımın aktif olduğunu ve kalan süreyi net şekilde gösteriyor.

    Google Mesajlar'a gerçek zamanlı konum paylaşımı geliyor Tam Boyutta Gör
    Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri, alıcının aynı sürümü kullanma zorunluluğunun bulunmaması. Yapılan testlere göre, karşı tarafın cihazında gerçek zamanlı konum desteği aktif olmasa bile sistem bir bağlantı oluşturuyor. Eğer alıcıda Google Find Hub yüklüyse bağlantı doğrudan uygulamada açılıyor; uygulama yoksa bağlantı web tarayıcısı üzerinden gerçek zamanlı harita görünümü sunuyor.

    Teknik açıdan bakıldığında ise bu yöntem, merkezi bir bağlantı altyapısına işaret ediyor. Konum verisi sohbet mesajının içine gömülü statik bir bilgi olarak değil, dinamik olarak güncellenen bir bağlantı üzerinden iletiliyor. Böylece paylaşım süresi sona erdiğinde veya kullanıcı manuel olarak durdurduğunda, bağlantı anında güncellenmeyi kesiyor. Ayrıca kullanıcı, sohbetin üst kısmındaki banner’a dokunarak alt menüden "Durdur" seçeneğini seçtiğinde canlı takip anında sonlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yabancı plakalı aracı başkası kullanırsa cezası finike ye yerleşmek huawei modem arayüz şifresi sultanbeyli nasıl bir yer coversyl 5 mg kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 16 HX
    MSI CROSSHAIR 16 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum