Google Mesajlar'a gerçek zamanlı konum paylaşımı geliyor

Gerçek zamanlı konum paylaşımı sohbet içine entegre ediliyor
Yeni özellikle birlikte "Gerçek Zamanlı Konum" seçeneği doğrudan bir sohbetin ekler menüsünde yer alacak. Kullanıcı bu seçeneğe dokunduğunda, konumunu belirli bir süre boyunca karşı tarafla paylaşabilecek. İlk aşamada 1 saat, sadece bugün ve özel süre seçeneklerinin sunulacağı görülüyor. Sistem, konum izinleri verilmemişse kullanıcıdan gerekli yetkileri talep ediyor. İzinler sağlandıktan sonra canlı konum paylaşımı başlatılıyor ve sohbet ekranının üst kısmında kalıcı bir banner beliriyor. Bu banner, paylaşımın aktif olduğunu ve kalan süreyi net şekilde gösteriyor.
Teknik açıdan bakıldığında ise bu yöntem, merkezi bir bağlantı altyapısına işaret ediyor. Konum verisi sohbet mesajının içine gömülü statik bir bilgi olarak değil, dinamik olarak güncellenen bir bağlantı üzerinden iletiliyor. Böylece paylaşım süresi sona erdiğinde veya kullanıcı manuel olarak durdurduğunda, bağlantı anında güncellenmeyi kesiyor. Ayrıca kullanıcı, sohbetin üst kısmındaki banner'a dokunarak alt menüden "Durdur" seçeneğini seçtiğinde canlı takip anında sonlanıyor.