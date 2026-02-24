Google Mesajlar'a gerçek zamanlı konum paylaşımı geliyor

Tam Boyutta Gör Google Mesajlar gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğiyle önemli bir eksiğini kapatmaya hazırlanıyor. Uygulamanın yeni bir test sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların sohbet içinde belirli bir süre boyunca canlı konumlarını paylaşmasına imkan tanıyor. Henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olsa da yapılan testlerde özelliğin baştan sona nasıl çalışacağı netleşmiş durumda.

Gerçek zamanlı konum paylaşımı sohbet içine entegre ediliyor

Yeni özellikle birlikte "Gerçek Zamanlı Konum" seçeneği doğrudan bir sohbetin ekler menüsünde yer alacak. Kullanıcı bu seçeneğe dokunduğunda, konumunu belirli bir süre boyunca karşı tarafla paylaşabilecek. İlk aşamada 1 saat, sadece bugün ve özel süre seçeneklerinin sunulacağı görülüyor. Sistem, konum izinleri verilmemişse kullanıcıdan gerekli yetkileri talep ediyor. İzinler sağlandıktan sonra canlı konum paylaşımı başlatılıyor ve sohbet ekranının üst kısmında kalıcı bir banner beliriyor. Bu banner, paylaşımın aktif olduğunu ve kalan süreyi net şekilde gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Özelliğin dikkat çeken yönlerinden biri, alıcının aynı sürümü kullanma zorunluluğunun bulunmaması. Yapılan testlere göre, karşı tarafın cihazında gerçek zamanlı konum desteği aktif olmasa bile sistem bir bağlantı oluşturuyor. Eğer alıcıda Google Find Hub yüklüyse bağlantı doğrudan uygulamada açılıyor; uygulama yoksa bağlantı web tarayıcısı üzerinden gerçek zamanlı harita görünümü sunuyor.

Teknik açıdan bakıldığında ise bu yöntem, merkezi bir bağlantı altyapısına işaret ediyor. Konum verisi sohbet mesajının içine gömülü statik bir bilgi olarak değil, dinamik olarak güncellenen bir bağlantı üzerinden iletiliyor. Böylece paylaşım süresi sona erdiğinde veya kullanıcı manuel olarak durdurduğunda, bağlantı anında güncellenmeyi kesiyor. Ayrıca kullanıcı, sohbetin üst kısmındaki banner’a dokunarak alt menüden "Durdur" seçeneğini seçtiğinde canlı takip anında sonlanıyor.

