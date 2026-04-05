    Google Mesajlar geçişi: Samsung Mesajlar Temmuz’da kapanıyor

    Teknoloji devi Samsung'un Mesajlar uygulaması, Temmuz ayında devre dışı kalacak. İşte Google Mesajlar’a geçiş süreci ve kullanıcıları bekleyen değişiklikler:   

    Samsung, uzun süredir gündemde olan mesajlaşma stratejisi değişikliğini resmileştirerek, Samsung Mesajlar uygulamasının Temmuz 2026 itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. ABD’de yayımlanan resmi duyuruya göre bu tarihten sonra kullanıcılar varsayılan mesajlaşma çözümü olarak Google tarafından geliştirilen Google Mesajlar uygulamasına yönlendirilecek.

    RCS ve yapay zeka odaklı yeni mesajlaşma deneyimi

    Android 12 ve üzeri sürümlerde geçerli olacak bu değişiklik, yeni nesil Galaxy cihazlarda zaten fiilen uygulanmaya başlanmış durumda. Samsung Mesajlar uygulamasının devre dışı kalmasıyla birlikte ise kullanıcılar, uygulama üzerinden standart mesaj gönderme işlevini kaybedecek. Ancak acil servis numaraları ve cihazda tanımlı acil durum kişilerle iletişim kurma yeteneği korunacak. Temmuz ayından sonra uygulamanın Galaxy Store üzerinden indirilemeyecek olması da geçiş sürecinin geri döndürülemez şekilde ilerleyeceğini gösteriyor.

    Geçiş sürecinde Samsung’un en çok vurguladığı noktalardan biri, Google Mesajlar’ın sunduğu gelişmiş iletişim özellikleri. Özellikle RCS (Rich Communication Services) desteği, klasik SMS deneyimini modern mesajlaşma uygulamalarına yaklaştırıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar yüksek kaliteli medya paylaşımı yapabiliyor, yazma göstergelerini görebiliyor ve grup sohbetlerini daha etkileşimli hale getirebiliyor.

    Google Mesajlar’ın öne çıkan bir diğer yönü ise yapay zeka entegrasyonu. Uygulamada yer alan Gemini tabanlı özellikler, akıllı yanıtlar ve fotoğraf düzenleme gibi işlevlerle kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Bunun yanında, yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti ve spam filtreleme sistemleri, mesajlaşma güvenliğini artırmayı hedefliyor.

    Samsung, kullanıcıların geçiş sürecini mümkün olduğunca sorunsuz yaşaması için uygulama içi yönlendirmeler sunacağını belirtiyor. Android 14 ve üzeri sürümlerde Google Mesajlar uygulamasının ana ekran dock’una otomatik olarak taşınması, bu sürecin kullanıcı müdahalesi olmadan tamamlanmasını sağlayacak. İlk kurulum sırasında uygulamanın varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlanması gerekecek ve bu adım, sistem tarafından açık yönergelerle desteklenecek.

    Son olarak bu değişiklik yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı değil. Samsung’un Tizen işletim sistemine sahip akıllı saatlerinde de Samsung Mesajlar uygulaması kaldırılıyor. Bu cihazlarda kullanıcılar tüm mesaj geçmişine erişemeyecek olsa da temel SMS gönderme ve alma işlevleri devam edecek.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Forumdan Konular

    17 yaşında sakal nasıl çıkar tipo mpi motor en iyi otomatik kedi tuvaleti tiktok beğeni bot sistem yöneticisi bu yüklemeyi engelleyecek ilkeler ayarladı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
