Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor

    Google Mesajlar, sabitlenmiş sohbet avatarları, alt bölüme taşınan arama çubuğu ve yeni Gemini kısayoluyla Android ana sayfasında kapsamlı bir tasarımı test ediyor.

    Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android kullanıcılarına sunduğu Mesajlar uygulamasının ana sayfasında kapsamlı bir tasarım değişikliğini test ediyor. Yeni arayüz, sabitlenmiş sohbetleri büyük kişi fotoğraflarıyla ekranın üst bölümüne taşıyor, arama işlevini alt kısma yerleştiriyor ve Gemini kısayolunun konumunu değiştiriyor. Üç temel bileşenden oluşan bu yenileme, uygulamanın hem görsel düzenini hem de günlük kullanım alışkanlıklarını etkileyebilecek değişiklikler içeriyor. Şimdilik beta sürümünde test edilen tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.

    Gemini kısayolu yeni konumuyla Google'ın tasarım dilini izliyor

    Yeni değişiklikle birlikte sabitlenmiş kişilerin büyük boyutlu profil fotoğrafları ana sayfanın üst bölümünde görüntüleniyor. Böylece kullanıcılar, ilgili konuşmayı bulmak için mesaj listesinde gezinmek yerine doğrudan kişinin fotoğrafına dokunabiliyor. Görsel açıdan iOS işletim sistemindeki iMessage uygulamasının sohbet düzenini hatırlatan bu yaklaşım, Google Mesajlar'ın geleneksel konuşma listesinden uzaklaşmasına neden oluyor. Ancak tasarımın önemli bir dezavantajı da bulunuyor. Sabitlenmiş sohbetlerde son mesajın içeriği veya en son gönderilen mesaja ilişkin bilgiler gösterilmediği için kullanıcılar, konuşmanın güncel durumunu doğrudan ana sayfadan takip edemeyebilir.

    Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Arayüzdeki bir diğer önemli değişiklik ise arama işlevinin konumuyla ilgili. Google, uygulamanın üst bölümünde bulunan arama seçeneğini alt kısma taşıyan yeni bir düzen üzerinde çalışıyor. Bu tasarımda arama özelliği, yeni sohbet başlatma işleviyle birlikte kayan bir işlem düğmesi (FAB) içerisinde sunuluyor. Kullanıcılar ekranı kaydırdığında düğmenin görünümü değişiyor ve arama seçeneği hap biçimindeki bir arayüz üzerinden erişilebilir hale geliyor.

    Yeni düzenin dikkat çeken taraflarından biri, iki farklı işlevin tek bir etkileşim alanında birleştirilmesi. Arayüzün başlangıç durumunda dairesel büyüteç simgesi ve "Sohbeti başlat" metniyle karşılaşılabiliyor. Sayfa aşağı kaydırıldığında ise bu yapı küçülerek "Ara" seçeneğini öne çıkaran bir görünüme dönüşüyor. Google'ın kullandığı animasyonlar, düğmenin durum değişikliklerini daha akıcı hale getiriyor. Arama ve yeni sohbet başlatma gibi sık kullanılan işlevlerin ekranın alt bölümüne taşınması, özellikle büyük ekranlı Android telefonlarda tek elle kullanım açısından kolaylık sağlayabilir.

    Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeniden tasarımın üçüncü bileşeni, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini için kullandığı kısayolun konumunu değiştiriyor. Mevcut düzende kayan işlem düğmesi olarak sunulan Gemini simgesi, yeni arayüzde profil fotoğrafının yanındaki sağ üst köşeye yerleştirilen bir düğmeye dönüşüyor. Böylece Gemini erişimi, uygulamanın temel mesajlaşma işlevlerinden ayrılarak daha geleneksel bir kısayol görünümü kazanıyor.

    Bu tercih, Google'ın diğer hizmetlerinde kullandığı tasarım yaklaşımıyla da örtüşüyor. Şirketin masaüstü ve mobil Workspace uygulamalarında Gemini erişimi için tercih ettiği konumlandırma, Mesajlar uygulamasındaki yeni düzenle benzerlik gösteriyor. Böylece farklı Google uygulamaları arasında daha tutarlı bir görsel dil oluşturulması amaçlanıyor olabilir. Bununla birlikte Gemini düğmesinin yeni konumunun, kullanıcıların yapay zeka özelliklerine erişim sıklığını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    indirgo club i5 3470 termodinamik e2 hatası brusella hastalığı geçirenlerin yorumları toyota corolla 1.8 hybrid yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 18 Pro Max
    Apple iPhone 18 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum