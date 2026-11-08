Google Mesajlar, yeni ana sayfa tasarımını test ediyor

Yapay Zeka Özeti:
- Google Mesajlar, Android için yenilenen ana sayfa tasarımını test etmeye başladı. Yeni arayüzde sabitlenen sohbetler büyük fotoğraflarla en üste taşınırken, arama çubuğu tek elle kullanımı kolaylaştırmak için alt bölüme çekiliyor. Yapay zeka asistanı Gemini kısayolu ise artık profil simgesinin yanında yer alıyor. Şimdilik beta sürümünde olan bu yeni düzenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.
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Gemini kısayolu yeni konumuyla Google'ın tasarım dilini izliyor
Yeni değişiklikle birlikte sabitlenmiş kişilerin büyük boyutlu profil fotoğrafları ana sayfanın üst bölümünde görüntüleniyor. Böylece kullanıcılar, ilgili konuşmayı bulmak için mesaj listesinde gezinmek yerine doğrudan kişinin fotoğrafına dokunabiliyor. Görsel açıdan iOS işletim sistemindeki iMessage uygulamasının sohbet düzenini hatırlatan bu yaklaşım, Google Mesajlar'ın geleneksel konuşma listesinden uzaklaşmasına neden oluyor. Ancak tasarımın önemli bir dezavantajı da bulunuyor. Sabitlenmiş sohbetlerde son mesajın içeriği veya en son gönderilen mesaja ilişkin bilgiler gösterilmediği için kullanıcılar, konuşmanın güncel durumunu doğrudan ana sayfadan takip edemeyebilir.
Yeni düzenin dikkat çeken taraflarından biri, iki farklı işlevin tek bir etkileşim alanında birleştirilmesi. Arayüzün başlangıç durumunda dairesel büyüteç simgesi ve "Sohbeti başlat" metniyle karşılaşılabiliyor. Sayfa aşağı kaydırıldığında ise bu yapı küçülerek "Ara" seçeneğini öne çıkaran bir görünüme dönüşüyor. Google'ın kullandığı animasyonlar, düğmenin durum değişikliklerini daha akıcı hale getiriyor. Arama ve yeni sohbet başlatma gibi sık kullanılan işlevlerin ekranın alt bölümüne taşınması, özellikle büyük ekranlı Android telefonlarda tek elle kullanım açısından kolaylık sağlayabilir.
Bu tercih, Google'ın diğer hizmetlerinde kullandığı tasarım yaklaşımıyla da örtüşüyor. Şirketin masaüstü ve mobil Workspace uygulamalarında Gemini erişimi için tercih ettiği konumlandırma, Mesajlar uygulamasındaki yeni düzenle benzerlik gösteriyor. Böylece farklı Google uygulamaları arasında daha tutarlı bir görsel dil oluşturulması amaçlanıyor olabilir. Bununla birlikte Gemini düğmesinin yeni konumunun, kullanıcıların yapay zeka özelliklerine erişim sıklığını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: