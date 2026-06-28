Google, Meta'nın Gemini kullanımına sınırlama getiriyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın giderek artan enerji ve altyapı ihtiyacı, artık teknoloji devlerini bile zorlayacak seviyeye ulaşmış durumda. Son günlerde üst üste gelen haberler, sektörün bu darboğazla baş etmek için artık belli başlı sınırlamaları devreye sokmaya başlayacağını gösteriyor. Nitekim bugün benzer bir haber de Google cephesinden geldi.

Financial Times'ın haberine göre Google, Meta'nın Gemini yapay zekâ modellerini kullanmasına sınır getirdi. Bunun nedeni ise Meta'nın talep ettiği işlem kapasitesinin, Google'ın sağlayabileceğinin üzerine çıkması. İddiaya göre Google, bir kaç hafta önce Meta'ya talep ettiği Gemini kapasitesinin tamamını sunamayacağını bildirdi. Hatta bu yüzden Meta'nın bazı yapay zekâ projelerinde gecikme yaşandığı belirtiliyor.

Bu Durumdan Etkilenen Tek Şirket Meta Değil

Habere göre bu durumdan etkilenen tek şirket Meta değil. Google Cloud hizmetlerini kullanan başka müşteriler de benzer kapasite kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Ancak Meta'nın talebinin olağanüstü yüksek olması nedeniyle en büyük etkiyi yaşayan şirketin Meta olduğu ifade ediliyor.

İlginç olan nokta ise Meta'nın kendi büyük dil modellerini geliştiren şirketlerden biri olmasına rağmen Google'ın Gemini modellerine de ihtiyaç duyması. Meta, açık kaynaklı Llama model ailesini geliştirmeye devam ediyor olsa da şirket, farklı yapay zekâ modellerini kendi ürünlerinde test etmek, karşılaştırmak ve çeşitli araştırma projelerinde kullanmak için zaman zaman rakip şirketlerin modellerinden de yararlanıyor.

Yaşanan kapasite sıkıntısı nedeniyle Meta'nın çalışanlarından yapay zekâ kullanımında daha verimli davranmaları istendiği belirtiliyor. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre şirket içinde, yapay zekâ kullanımını ölçmekte kullanılan "token" tüketiminin azaltılmasına yönelik çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

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Milyarlarca Dolarlık Yatırımlara Rağmen Kapasite Sorunu Devam Ediyor

Ortaya çıkan bu tablo, yapay zekâ sektöründe en kritik problemlerden birinin artık model geliştirmekten ziyade bu modelleri çalıştıracak altyapıyı oluşturmak olduğunu bir kez daha gösteriyor. Google, Microsoft, Amazon, Meta gibi şirketler son iki yılda veri merkezlerine yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapmış olsalar da AI'ın yarattığı talep, bu yatırımların sağlayabildiği kapasitenin önünde ilerlemeye devam ediyor.

Nitekim Google CEO'su Sundar Pichai de şirketin son çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken bu konuya dikkat çekmişti. Pichai, Google Cloud'un gelirlerinin güçlü şekilde artmasına rağmen mevcut işlem gücü kısıtlamalarının daha yüksek büyümenin önüne geçtiğini ve bu nedenle karşılanmayı bekleyen müşteri taleplerinin önemli ölçüde arttığını söylemişti.

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