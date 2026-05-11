Google'dan dikkat çeken karar: Mülakatlarda adaylar yapay zekâyla birlikte kod yazacak

Tam Boyutta Gör Bugün artık neredeyse her sektörü etkilemeye başlamış olan yapay zekâ devrimi, ilk aşamada en çok da bu teknolojiyi geliştirenleri, yani Silikon Vadisi'ni etkiliyor. Google, Meta, Microsoft gibi şirketler, bugün artık kod yazma süreçlerinde yapay zekâyı aktif şekilde kullanıyor. Bu da teknoloji dünyasında dengeleri hızla değiştiriyor. Bu şirketlerdeki iş imkânları giderek daralırken, buralarda çalışmaya devam edenlerin ise AI ile birlikte çalışacakları yeni bir geleceğe adapte olmaları bekleniyor.

Google cephesinden gelen son haberler, teknoloji dünyasında yaşanan bu dönüşümün şu ana kadarki en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Google, yazılım mühendisliği pozisyonları için yürüttüğü iş görüşmelerinde adayların yapay zekâ asistanı kullanmasına izin vereceği yeni bir sistemi test etmeye başladı. Şirket içinde paylaşılan bir dokümana göre bu yeni süreç, “modern mühendislik dünyasıyla daha uyumlu” bir işe alım modeli oluşturmayı hedefliyor. İlk etapta ABD’de belirli ekiplerde uygulanacak olan pilot programın, başarılı olması hâlinde daha geniş bir ölçekte kullanılacağı belirtiliyor.

AI Tarafından Yazılan Kodu Anlamak, Kod Yazmanın Önüne Geçmeye Başlıyor

Google’ın yeni sisteminde özellikle “code comprehension” yani mevcut kodu anlama ve analiz etme aşaması dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında devreye alınması planlanan bu formatta adaylar, kendilerine verilen mevcut bir kod tabanını okuyup analiz ederken onaylı bir yapay zekâ asistanından yardım alabilecekler. Adaylardan yalnızca kod yazmaları değil; mevcut sistemi anlamaları, hataları tespit etmeleri, performans optimizasyonu yapmaları ve yapay zekânın ürettiği çıktıları doğrulamaları beklenecek.

Üstelik burada değerlendirilecek şey yalnızca teknik bilgi de olmayacak. Google’ın aktardığına göre görüşmeciler artık adayların “AI fluency” yani yapay zekâyla çalışma yetkinliğini de ölçecek. Bu kapsamda adayların doğru komut (prompt) yazabilmesi, yapay zekânın verdiği cevaplardaki hataları fark edebilmesi ve gerektiğinde bu çıktıları düzeltebilmesi önemli kriterlerden biri hâline gelecek. Pilot aşamada kullanılacak yapay zekâ asistanı ise Google’ın kendi modeli olan Gemini olacak.

Google kısa süre önce yaptığı açıklamada şirket içinde üretilen yeni kodların yaklaşık yüzde 75’inin artık yapay zekâ desteğiyle oluşturulduğunu belirtmişti. Benzer şekilde OpenAI Başkanı Greg Brockman da yapay zekânın yazılım geliştirme sürecindeki payının kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80’e çıktığını söylemişti. Bu değişim, yazılım mühendisliği mesleğinin doğasının da dönüşmeye başladığını gösteriyor. Geçmişte teknik mülakatlarda adaylardan çoğunlukla algoritmaları ezbere yazmaları ya da belirli veri yapıları üzerinden klasik problemleri çözmeleri bekleniyordu. Ancak üretken yapay zekâların bu tarz görevlerde giderek daha başarılı hâle gelmesi, şirketleri farklı becerilere odaklanmaya itiyor. Artık önemli olan yalnızca kodu yazabilmek değil; yapay zekanın ürettiği kodu anlayabilmek, güvenlik açıklarını tespit edebilmek ve ortaya çıkan sistemi doğru şekilde yönlendirebilmek hâline geliyor.

