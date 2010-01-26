Google: Nexus One'ın 3G sorununu en kısa zamanda çözeceğiz

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6 Ocak'da duyurduğu Nexus One ile akıllı telefon pazarına tam anlamıyla giriş yapan Google, Nexus One kullanıcıları tarafından sıkça dile getirilen 3.Nesil iletişim ağından Edge'e düşme sorununun en kısa zamanda giderilmesi için T-Mobile ve HTC ile birlikte çalışıldığını açıkladı.

Mühendisler, sorunun özel durumlardan kaynaklandığı üzerinde dururken, sorunun çözülmesi için gerekli olan yazılım güncellemesinin geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Birçok Nexus One kullanıcısının telefonlarının 3.Nesil ağında sinyal almakta zorlandığını ve servis dışı kalarak 2.Nesil iletişim ağında kullanmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdi.

http://www.electronista.com/articles/10/01/25/software.update.expected.soon/