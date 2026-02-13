Tam iki yıl gecikti: Google, nihayet Vision Pro için YouTube uygulamasını yayınladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, Şubat 2024’te piyasaya çıktığında kullanıcıların en büyük hayal kırıklıklarından biri YouTube için özel bir uygulamanın bulunmaması olmuştu. Video tüketimi odaklı bir cihaz olarak konumlanan Vision Pro’da, özellikle geniş VR ve 360 derece video arşivine sahip YouTube’un yerel bir deneyim sunmaması ciddi şekilde eleştirilmişti. Aradan geçen iki yılın ardından Google, Vision Pro için geliştirdiği resmi YouTube uygulamasını nihayet visionOS App Store’da yayınladı.

Yerel deneyime geçildi

Vision Pro’nun ilk döneminde YouTube içerikleri yalnızca Safari üzerinden web arayüzüyle izlenebiliyordu. 2D videolar için temel bir kullanım sunan bu yöntem, sürükleyici içeriklerde ve gelişmiş özelliklerde ciddi sınırlamalar barındırıyordu. Çevrimdışı indirme desteğinin olmaması özellikle seyahat eden kullanıcılar için önemli bir eksiklikti.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların yoğun taleplerine rağmen Google uzun süre sessiz kaldı. Bu süreçte üçüncü taraf geliştiriciler boşluğu doldurmaya çalıştı. visionOS üzerinde kısa süreliğine popülerlik kazanan Juno gibi uygulamalar ortaya çıktı ancak Google, API politikalarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu uygulamaları platformdan kaldırttı.

Yeni YouTube uygulaması, iPad sürümünün basit bir uyarlaması değil. visionOS’a özgü olarak tasarlanan arayüzde, kullanıcıların önünde mekansal olarak konumlanan paneller bulunuyor. İçerikler devasa bir sanal sinema ekranında izlenebiliyor.

Uygulama, 3D videoların yanı sıra VR180 ve 360 derece formatlarını da destekliyor. Ayrıca özel bir “Spatial” sekmesi üzerinden bu tür sürükleyici içeriklere erişilebiliyor. YouTube, App Store açıklamasında kullanıcıların “YouTube’daki her videoyu” izleyebileceğini belirtiyor. Buna dikey formatlı YouTube Shorts videoları da dahil.

Uygulama hem M2 hem de M5 çipli Vision Pro modelleriyle uyumlu çalışıyor. Özellikle en yeni M5 işlemcili versiyonda 8K video oynatma desteği dikkat çekiyor. Bu, yüksek çözünürlüklü içeriklerde önemli bir kalite artışı anlamına geliyor.

Kullanıcılar visionOS’un doğal etkileşim modelini kullanarak uygulamayı kontrol edebiliyor. El hareketleriyle pencere boyutlandırma, video içinde ileri-geri sarma ve arayüz manipülasyonu mümkün.

Vision Pro özelinde ise işler beklendiği gibi gitmedi. Bir süredir kullanıcı etkileşiminin beklentilerin altında kaldığı yönünde raporlar bulunuyor. 2025’in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 45.000 yeni birim sevkiyatı yapıldığı tahmin ediliyor. Raporlara göre zayıf talep nedeniyle üretim durduruldu ve birçok pazarda pazarlama faaliyetleri azaltıldı.

