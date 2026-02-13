Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tam iki yıl gecikti: Google, nihayet Vision Pro için YouTube uygulamasını yayınladı

    Google, iki yıllık gecikmenin ardından Apple Vision Pro için özel YouTube uygulamasını yayınladı. 3D, VR180 ve 8K destekli uygulama visionOS App Store’da yerini aldı.

    Google, nihayet Vision Pro için YouTube uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, Şubat 2024’te piyasaya çıktığında kullanıcıların en büyük hayal kırıklıklarından biri YouTube için özel bir uygulamanın bulunmaması olmuştu. Video tüketimi odaklı bir cihaz olarak konumlanan Vision Pro’da, özellikle geniş VR ve 360 derece video arşivine sahip YouTube’un yerel bir deneyim sunmaması ciddi şekilde eleştirilmişti. Aradan geçen iki yılın ardından Google, Vision Pro için geliştirdiği resmi YouTube uygulamasını nihayet visionOS App Store’da yayınladı.

    Yerel deneyime geçildi

    Vision Pro’nun ilk döneminde YouTube içerikleri yalnızca Safari üzerinden web arayüzüyle izlenebiliyordu. 2D videolar için temel bir kullanım sunan bu yöntem, sürükleyici içeriklerde ve gelişmiş özelliklerde ciddi sınırlamalar barındırıyordu. Çevrimdışı indirme desteğinin olmaması özellikle seyahat eden kullanıcılar için önemli bir eksiklikti.

    Google, nihayet Vision Pro için YouTube uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların yoğun taleplerine rağmen Google uzun süre sessiz kaldı. Bu süreçte üçüncü taraf geliştiriciler boşluğu doldurmaya çalıştı. visionOS üzerinde kısa süreliğine popülerlik kazanan Juno gibi uygulamalar ortaya çıktı ancak Google, API politikalarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu uygulamaları platformdan kaldırttı.

    Yeni YouTube uygulaması, iPad sürümünün basit bir uyarlaması değil. visionOS’a özgü olarak tasarlanan arayüzde, kullanıcıların önünde mekansal olarak konumlanan paneller bulunuyor. İçerikler devasa bir sanal sinema ekranında izlenebiliyor.

    Uygulama, 3D videoların yanı sıra VR180 ve 360 derece formatlarını da destekliyor. Ayrıca özel bir “Spatial” sekmesi üzerinden bu tür sürükleyici içeriklere erişilebiliyor. YouTube, App Store açıklamasında kullanıcıların “YouTube’daki her videoyu” izleyebileceğini belirtiyor. Buna dikey formatlı YouTube Shorts videoları da dahil.

    Uygulama hem M2 hem de M5 çipli Vision Pro modelleriyle uyumlu çalışıyor. Özellikle en yeni M5 işlemcili versiyonda 8K video oynatma desteği dikkat çekiyor. Bu, yüksek çözünürlüklü içeriklerde önemli bir kalite artışı anlamına geliyor.

    Kullanıcılar visionOS’un doğal etkileşim modelini kullanarak uygulamayı kontrol edebiliyor. El hareketleriyle pencere boyutlandırma, video içinde ileri-geri sarma ve arayüz manipülasyonu mümkün.

    Vision Pro özelinde ise işler beklendiği gibi gitmedi. Bir süredir kullanıcı etkileşiminin beklentilerin altında kaldığı yönünde raporlar bulunuyor. 2025’in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 45.000 yeni birim sevkiyatı yapıldığı tahmin ediliyor. Raporlara göre zayıf talep nedeniyle üretim durduruldu ve birçok pazarda pazarlama faaliyetleri azaltıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone edge nasıl kaldırılır electrolux çamaşır makinesi yorumları oltu taşı kağıt testi kadıköyden ortaköye nasıl gidilir göktaşı nereye satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
    Apple MacBook Pro Laptop, M4 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum