Tam iki yıl gecikti: Google, nihayet Vision Pro için YouTube uygulamasını yayınladı

Yerel deneyime geçildi
Vision Pro’nun ilk döneminde YouTube içerikleri yalnızca Safari üzerinden web arayüzüyle izlenebiliyordu. 2D videolar için temel bir kullanım sunan bu yöntem, sürükleyici içeriklerde ve gelişmiş özelliklerde ciddi sınırlamalar barındırıyordu. Çevrimdışı indirme desteğinin olmaması özellikle seyahat eden kullanıcılar için önemli bir eksiklikti.
Yeni YouTube uygulaması, iPad sürümünün basit bir uyarlaması değil. visionOS’a özgü olarak tasarlanan arayüzde, kullanıcıların önünde mekansal olarak konumlanan paneller bulunuyor. İçerikler devasa bir sanal sinema ekranında izlenebiliyor.
Uygulama, 3D videoların yanı sıra VR180 ve 360 derece formatlarını da destekliyor. Ayrıca özel bir “Spatial” sekmesi üzerinden bu tür sürükleyici içeriklere erişilebiliyor. YouTube, App Store açıklamasında kullanıcıların “YouTube’daki her videoyu” izleyebileceğini belirtiyor. Buna dikey formatlı YouTube Shorts videoları da dahil.
Uygulama hem M2 hem de M5 çipli Vision Pro modelleriyle uyumlu çalışıyor. Özellikle en yeni M5 işlemcili versiyonda 8K video oynatma desteği dikkat çekiyor. Bu, yüksek çözünürlüklü içeriklerde önemli bir kalite artışı anlamına geliyor.
Kullanıcılar visionOS’un doğal etkileşim modelini kullanarak uygulamayı kontrol edebiliyor. El hareketleriyle pencere boyutlandırma, video içinde ileri-geri sarma ve arayüz manipülasyonu mümkün.
Vision Pro özelinde ise işler beklendiği gibi gitmedi. Bir süredir kullanıcı etkileşiminin beklentilerin altında kaldığı yönünde raporlar bulunuyor. 2025'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 45.000 yeni birim sevkiyatı yapıldığı tahmin ediliyor. Raporlara göre zayıf talep nedeniyle üretim durduruldu ve birçok pazarda pazarlama faaliyetleri azaltıldı.