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    Devrim yaratmıştı: Google, Nobel ödüllü AlphaFold projesini sonlandırdı

    Google, Nobel ödüllü AlphaFold'un çekirdek ekibini dağıttı. Çalışanların önemli bölümü Gemini projelerine yönlendirilirken bazı kilit isimler ise Anthropic ve Isomorphic Labs'e geçti.

    Google, Nobel ödüllü AlphaFold projesini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli protein katlama sistemi AlphaFold'un arkasındaki ekibi büyük ölçüde dağıttı. Şirket, çalışanların önemli bir kısmını Gemini odaklı projelere kaydırırken bazı kilit isimler ise şirketten ayrıldı. Böylece bilim dünyasında çığır açan ve geliştiricilerine 2024 Nobel Kimya Ödülü kazandıran projenin çekirdek ekibi fiilen sona ermiş oldu.

    Protein katlama problemini çözmüştü

    Google DeepMind tarafından 2018 yılında geliştirilmeye başlanan AlphaFold, proteinlerin yalnızca amino asit dizilerine bakarak üç boyutlu yapılarını dakikalar içinde yüksek doğrulukla tahmin edebilen bir yapay zeka sistemi olarak öne çıkmıştı. Bu teknoloji sayesinde yıllar sürebilen analizler çok daha kısa sürede gerçekleştirilebilir hale gelmişti.

    AlphaFold’un varlığı, bilim dünyasının yaklaşık 50 yıldır çözmeye çalıştığı "protein katlama problemi" için dönüm noktası olarak kabul edildi. Proteinlerin üç boyutlu şekli, biyolojik görevlerini doğrudan belirlediği için bu problem uzun yıllardır moleküler biyolojinin en önemli araştırma alanlarından biri olarak görülüyordu.

    İlaç keşiflerinde kullanılıyor

    Google, Nobel ödüllü AlphaFold projesini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    2021 yılında Nature dergisinde yayımlanan çalışmalar, AlphaFold'un metodolojisini ve insan proteomunun tamamına ait protein yapı tahminlerini bilim dünyasıyla paylaştı. Aynı dönemde DeepMind, araştırmacıların ücretsiz erişebildiği AlphaFold Protein Structure Database'i kullanıma açtı.

    Bugün veri tabanı, 200 milyondan fazla protein yapısı tahmini içeriyor. AlphaFold ise ilaç keşfi, aşı geliştirme ve Alzheimer ile Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarda protein yapılarındaki değişimlerin incelenmesi gibi pek çok alanda aktif olarak kullanılıyor.

    AlphaFold, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ile projenin önemli isimlerinden John Jumper'a kazandırmıştı. Bugün gelinen noktada ise projenin çekirdek ekibi dağılmış durumda. Jumper, Haziran ayında Anthropic'e katılırken bazı ekip arkadaşları da şirketten ayrıldı. Google ise çalışanların bir bölümünü Gemini projelerine, diğerlerini ise ilaç geliştirme şirketi Isomorphic Labs'e kaydırdı.

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