Google, Nobel ödüllü araştırmacısını Anthropic'e kaptırdı

Tam Boyutta Gör 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerinden olan ve AlphaFold'un ortak yaratıcısı olarak tanınan John Jumper, yaklaşık dokuz yılın ardından Google DeepMind'dan ayrılarak Anthropic'e katılacağını duyurdu. Jumper, kararı X üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Google DeepMind'ın kendisi için her zaman özel bir yer olacağını söyleyen araştırmacı, kısa bir ara verdikten sonra Anthropic bünyesinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

AlphaFold, Biyoloji Araştırmalarında Devrim Yarattı

John Jumper, Google'ın yapay zekâ çevresinde şekillenen çalışmaları için son derece önemli bir isimdi. Google DeepMind'ın Jumper öncülüğünde geliştirdiği, AI'ın tıp ve biyoloji dünyasında kullanımı konusunda önemli bir ilke imza attı. Yapay zekâ destekli bu sistem, proteinlerin üç boyutlu yapılarını yüksek doğrulukla tahmin ederek araştırmacılara devasa bir veri kaynağı sundu. Bugüne kadar 200 milyondan fazla protein yapısının tahmin edilmesine yardımcı olan AlphaFold'un, ilaç geliştirmeden genetik araştırmalara kadar pek çok alanda bilimsel çalışmaları önemli ölçüde hızlandırdı. Nitekim bu başarı, 2024 yılında John Jumper ve Demis Hassabis'e Nobel Kimya Ödülü'nü kazandırdı.

Google DeepMind Son Günlerde Önemli İsimleri Kaybediyor

Jumper'ın ayrılığı, Google için tekil bir olay olarak da görülmüyor. Çünkü bu gelişme, üst üste gelen ayrılıkların en yeni halkası oldu. Daha birkaç gün önce, Gemini ekibinin liderlerinden Noam Shazeer'in de şirketten ayrılarak OpenAI'a katılacağı ortaya çıkmıştı. Bu durum, Google'ın yapay zekâ alanındaki en önemli yeteneklerini elde tutma kapasitesine dair soru işaretleri yaratıyor.

Jeff Bezos: Dünya'yı kurtarmak için Ay'a yerleşmeliyiz 2 gün önce eklendi

Anthropic ve OpenAI gibi daha küçük ama daha çevik şirketler, araştırmacılara daha az bürokrasi ve daha odaklı çalışma ortamları sunarak önemli avantaj elde ediyor. Bazı analistler, özellikle "süper zekâ" ve AGI gibi uzun vadeli hedeflere odaklanan şirketlerin, araştırmacılara çalışmalarının doğrudan şirketin yönünü değiştirebileceği hissini verebildiğini belirtiyor. Bu da büyük teknoloji şirketlerinden daha küçük yapay zekâ laboratuvarlarına doğru yaşanan yetenek göçünü hızlandırıyor.

John Jumper, Anthropic'teki yeni görevine dair detayları henüz paylaşmış değil. Ancak böylesine önemli bir ismin şirkete katılması, Anthropic adına dikkat çekici bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Google, Nobel ödüllü araştırmacısını rakibine kaptırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: