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    Google NotebookLM artık Gemini Notebook oldu: Yeni özellikler geliyor

    Google, yapay zeka destekli not alma uygulaması NotebookLM'i yeniden markaladı. Artık Gemini Notebook adıyla sunulacak uygulama, Gemini ekosistemiyle daha yakın çalışacak.

    Google, yapay zeka destekli not alma uygulaması NotebookLM'in adını "Gemini Notebook" olarak değiştirdiğini duyurdu. İsim değişikliğine rağmen uygulama bağımsız yapısını koruyacak. Bununla birlikte Google, Gemini ekosistemi ve Google Arama ile entegrasyonu daha da derinleştirerek uygulamanın kullanım alanını genişletecek.

    Gemini ve Google Arama ile entegrasyon genişliyor

    Google'ın açıklamasına göre Gemini Notebook, artık Gemini platformunun farklı bölümleriyle daha yakın çalışacak. Şirket, kısa süre önce kullanıcıların not defterlerini Gemini uygulamasına bağlamasına olanak tanımaya başlamıştı. Bununla sınırlı kalmayan Google, Gemini Notebook'taki not defterlerini Google Arama'nın yapay zeka destekli sohbet deneyimi olan AI Mode'a da taşıyacağını açıkladı. Böylece kullanıcılar, notlarına doğrudan AI Mode üzerinden erişebilecek.

    Google, son yıllarda uygulamaya çok sayıda üretken yapay zeka özelliği kazandırdı. Gemini Notebook, kullanıcıların notlarını yapay zeka tarafından hazırlanan podcast benzeri sesli özetlere, anlatımlı slayt sunumlarına ve TikTok tarzı kısa video özetlerine dönüştürebiliyor. Bu özellikler, uzun içeriklerin daha kolay tüketilmesini ve düzenlenmesini amaçlıyor.

    İsim değişikliğiyle birlikte Google, geçen ay duyurduğu önemli bir yeniliği de kullanıma sunuyor. Gemini Notebook artık güvenli bir bulut bilgisayarına bağlanarak kod yazıp çalıştırabiliyor. Şimdilik Google AI Ultra aboneleri ile Google Workspace Business müşterileri için erişime açılmış durumda. Google, özelliğin önümüzdeki haftalarda web üzerinden Google AI Pro kullanıcılarına da sunulacağını belirtti.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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