    Google, NotebookLM’i güncelledi: Belgelerden sinematik videolar üretebilecek

    Google, NotebookLM’e “Cinematic Video Overviews” adını verdiği yeni bir özellik ekledi. Yapay zekâ artık kullanıcıların yüklediği kaynaklardan sinematik anlatıma sahip videolar oluşturabiliyor.

    Google’ın yapay zekâ destekli araştırma ve not alma aracı NotebookLM, kullanıcıların yüklediği belgeleri analiz edip özetler hazırlayabilmesi ve farklı formatlarda içerikler üretebilmesiyle bugün piyasadaki en işlevsel yapay zekâr araçları arasında yer alıyor. Bu araca yeni yetenekler eklemeye devam eden Google, şimdi de NotebookLM için “Cinematic Video Overviews” adını verdiği yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

    Cinematic Video Overviews,daha önce NotebookLM’de yer alan Video Overviews özelliğinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak geliyor.Önceki sistem temelde seslendirmeli bir slayt gösterisi hazırlıyordu. Yeni özellik ise bunun yerine daha akıcı anlatıma sahip, görsel açıdan daha zengin videolar oluşturuyor. Google bu videoları “kullanıcıya özel hazırlanmış sürükleyici anlatımlar” olarak tanımlıyor.

    NotebookLM, Bu Yeni Özellik İçin Gemini 3, Nano Banana Pro ve Veo 3'ü Birlikte Kullanıyor

    Bu videolar oluşturulurken birden fazla yapay zekâ modeli birlikte çalışıyor. NotebookLM; Gemini 3, Nano Banana Pro ve Veo 3 modellerini kullanarak kaynak belgelerden yola çıkan videolar hazırlıyor. Google’ın açıklamasına göre Gemini bu süreçte adeta bir “yaratıcı yönetmen” gibi davranıyor; videonun anlatı yapısını, görsel stilini ve formatını belirliyor. Hatta sistem, ortaya çıkan videoyu analiz ederek anlatının tutarlı kalmasını sağlamak için kendi çalışmasını yeniden düzenleyebiliyor. Böylece ortaya akıcı animasyonlara ve ayrıntılı görsellere sahip daha sinematik bir anlatım çıkıyor.

    Cinematic Video Overviews özelliği şimdilik İngilizce olarak sunuluyor. Google, bu özelliğin bugün itibarıyla Google AI Ultra abonelerine hem web hem de mobil platformlarda kademeli olarak dağıtılmaya başladığını söylüyor.

    Google aynı zamanda NotebookLM uygulamasında bazı küçük ama pratik yenilikler de yaptı. Artık kullanıcılar Google Drive, Docs, Sheets ve Slides dosyalarını uygulama içindeki gömülü görünüm yerine doğrudan ilgili uygulamalarda açabiliyor. Bunun için sağ üst köşedeki kısayola dokunmak yeterli oluyor. Ayrıca yapay zekÂ komutlarıyla oluşturulan slayt sunumlarını düzenlemeyi kolaylaştıran yeni bir revizyon sistemi de eklenmiş durumda.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

