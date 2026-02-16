Giriş
    Google’ın NotebookLM aracı, ses kopyalama iddiasıyla karşı karşıya

    Google'ın geliştirdiği NotebookLM Sesli Genel Bakışlar özelliği, eski NPR sunucusu David Greene’in sesini izinsiz kopyaladığı iddiasıyla dava konusu oldu. İşte tüm detaylar:

    Google NotebookLM, ses kopyalama iddiasıyla dava konusu oldu Tam Boyutta Gör
    Google’ın NotebookLM Sesli Genel Bakış özelliği, eski NPR sunucusu David Greene’in açtığı dava nedeniyle hukuki ve etik bir tartışmanın merkezine yerleşti. Greene, 2012-2020 yılları arasında 13 milyon dinleyiciye ulaşan Morning Edition programındaki kendine özgü konuşma tarzının, yapay zekâ tarafından izinsiz şekilde taklit edildiğini öne sürüyor.

    İşte ses benzerliği iddiası ve Google’ın yanıtı:

    NPR bünyesinde yayınlanan Morning Edition programının eski sunucusu David Greene, NotebookLM’nin Sesli Genel Bakışlar özelliğinde kullanılan erkek yapay zekâ sesinin kendi ses karakterine ürkütücü derecede benzediğini iddia ediyor. Greene’e göre benzerlik yalnızca ton ve ritimle sınırlı değil; yıllar içinde azaltmaya çalıştığı ancak tamamen ortadan kaldıramadığı dolgu kelimeler ve küçük vokal alışkanlıklar da bu dijital ses modelinde yer alıyor. Bu durumun, dinleyiciler nezdinde kimlik karışıklığı yaratabileceğini savunan Greene, sesinin izni ve ödeme olmadan taklit edildiğini öne sürerek hukuki süreç başlattı.

    Google cephesi ise davayı asılsız olarak nitelendiriyor. Şirketten yapılan açıklamada, NotebookLM Sesli Genel Bakışlar için kullanılan erkek sesin, ücretli ve profesyonel bir oyuncu tarafından kaydedildiği belirtiliyor. Buna göre söz konusu ses, belirli bir medya figürünün birebir kopyası değil; ticari sözleşme kapsamında oluşturulmuş özgün bir kayıt. Google’ın savunması, yapay zekâ tarafından üretilen seslerin eğitim sürecinde bireysel bir kişiye dayandırılmadığı yönünde şekilleniyor.

    NotebookLM; Google’ın metinleri özetleme, içerikleri sesli ve görselleştirilmiş biçimde sunma gibi öğrenme odaklı özellikler barındıran yapay zekâ aracı olarak konumlanıyor. Sesli Genel Bakışlar özelliği, kullanıcıların uzun belgeleri radyo programı benzeri bir anlatımla dinlemesini sağlıyor. Ancak insan benzeri ses üretimi, teknolojik ilerlemenin yanında telif ve kişilik hakları açısından gri alanlar oluşturuyor.

    Greene’in yaptığı açıklamalarda, benzerliğin sadece genel bir erkek ses tonundan ibaret olmadığını vurgulaması dikkat çekiyor. Ona göre ritim, vurgu ve hatta bilinçli olarak törpülemeye çalıştığı konuşma alışkanlıkları dahi modelde mevcut. Davada, Google’ın NotebookLM’i doğrudan Greene’in sesiyle eğittiğine dair somut bir kanıt sunulmadığı belirtiliyor.

