Google NotebookLM, sunum özelliğini güçlendirdi

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka tabanlı not alma ve içerik üretim aracı NotebookLM için uzun süredir eleştirilen bir sınırlamayı ortadan kaldırdı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre önceden sistem tarafından üretilen bir slayttan memnun kalınmadığında tüm sunumun baştan oluşturulması gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu sorun ortadan kalkıyor ve ilk etapta Pro ve Ultra abonelere sunulurken ücretsiz kullanıcılar için önümüzdeki haftalarda erişime açılması planlanıyor.

İşte NotebookLM'e gelen komutla slayt düzenleme ve PPTX formatında dışa aktarma özellikleri:

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, oluşturulmuş bir sunum içindeki belirli bir slaytı yeniden yazdırmak, sadeleştirmek veya farklı bir vurguya göre güncellemek için doğrudan komut verebiliyor. Bu yaklaşım, klasik sunum yazılımlarındaki manuel düzenleme sürecinden farklı olarak, doğal dil girdisi üzerinden çalışıyor. Başka bir deyişle sistem, kullanıcıdan gelen metin tabanlı talimatı analiz ederek ilgili slaytı yeniden yapılandırıyor.

Önceki sürümde yaşanan temel problem, tek bir slayttaki memnuniyetsizliğin tüm sunumu yeniden üretme zorunluluğu doğurmasıydı. Bu da hem içerik bütünlüğünü riske atıyor hem de tekrar eden çıktılar nedeniyle zaman kaybına yol açıyordu. Yeni düzenleme mekanizması, sunumu modüler bir yapı gibi ele alarak yalnızca ihtiyaç duyulan bölümü değiştirmeye imkan tanıyor.

Güncellemenin bir diğer önemli ayağını ise PPTX formatında dışa aktarma desteği oluşturuyor. Kullanıcılar artık oluşturdukları sunumları yaygın sunum yazılımlarıyla uyumlu bir dosya formatında indirebilecek. Bu, NotebookLM içinde oluşturulan bir taslağın, farklı platformlarda detaylı biçimlendirme veya kurumsal şablonlara uyarlama için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Şirket ayrıca Google Slaytlar entegrasyonunun da yakında geleceğini belirtti. Yeni özelliklerin dağıtım planı da dikkat çekici. Bireysel slayt düzenleme fonksiyonu şu an için Pro ve Ultra abonelere sunulmuş durumda. Ücretsiz kullanıcılar ise bu özelliğe önümüzdeki haftalarda erişebilecek.

